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उज्जैन की गलियां बताती हैं मध्यकाल से मराठा शासन तक कहानी, सिंधिया राजवंश और संतो की परंपरा की दास्तान

उज्जैन की गलियों में सांस ले रहा है अतीत. गलियों और मोहल्लों के नाम में छिपे हैं इतिहास. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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उज्जैन की गलियों में सांस ले रहा है अतीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:45 PM IST

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उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन केवल मंदिरो और धार्मिक परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मोहल्लों और गलियों के नाम मे छिपे इतिहास के लिए भी जानी जाती है. शहर के कई क्षेत्रों के नाम आज भी मध्यकालीन सुल्तानों और मराठा शासन की याद दिलाते हैं. दौलतगंज, बेगमबाग, बेगमपुरा, सखीपुरा, कोठी रोड, दानीगेट, नईसड़क, तोपखाना, तेलीवाड़ा, छत्री चौक, ढाबा रोड, निजातपुरा, फ्रीगंज जैसे नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास के जीवंत दस्तावेज है.

पद्मश्री सम्मानित साहित्यिक एवं इतिहासकार भगवतीलाल राजपुरोहित के अनुसार "उज्जैन के अधिकांश क्षेत्रों के नाम 2 प्रमुख कालखंडों एक मध्यकालीन मुस्लिम शासन और एक मराठा शासन से जुड़े हुए हैं. इन नामों के पीछे तत्कालीन प्रशासन, शासकों, व्यापार व्यवस्था और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है."

सिंधिया राजवंश और संतो की परंपरा की दास्तान (ETV Bharat)

दौलतराव सिंधिया से बना दौलतगंज

साहित्यकार भगवती लाल बताते हैं, "मराठा शासन के समय उज्जैन सिंधिया रियासत का प्रमुख केंद्र था. इसी दौरान सिंधिया शासक दौलतराव सिंधिया के सम्मान में इस क्षेत्र का नाम दौलतगंज रखा गया. आज भी यह शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रो में शामिल है." उन्होंने आगे बाताया, "मध्यकाल में जब उज्जैन पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन था, तब बेगमबाग, बेगमपुरा और सखीपुरा क्षेत्रों में शाही बेगमों का निवास हुआ करता था. उनके भ्रमण और विश्राम के लिए पास में एक सुंदर बाग विकसित किया गया था. जिसे बेगमबाग कहा गया. समय के साथ बाग तो समाप्त हो गए, लेकिन उसका नाम आज भी इतिहास बताता है.

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सिंधियाओं और संतो की परंपरा की दास्तान (ETV Bharat)

सैन्य कार्यों के चलते नाम पड़ा तोपखाना

मुगल और मराठा शासन के दौर में शहर के अलग-अलग हिस्सों का उपयोग प्रशासनिक और सैन्य कार्यो के लिए किया जाता था. तभी श्री महाकाल मंदिर के पास बसी बस्ती का नाम तोपखाना हुआ. तोपखाना वह स्थान कहलाता था, जो शासकों द्वारा किलो और छावनियों के आस पास बनाये जाते थे. मध्यकाल और औपनिवेशिक काल मे मोहल्लों, बस्तियों के नाम आम तौर पर सैन्य उपयोग जैसे तोपखाना, पलटन, छावनी के नाम से रखे जाते थे.

महल से प्रशासनिक भवन और अब म्यूजियम

शहर का प्रसिद्ध कोठी रोड का नाम भी मराठा शासन की देन है. यहां स्तिथ विशाल कोठी महल का निर्माण सिंधिया शासकों ने अपने निवास के लिए करवाया था. बाद में इसे प्रशासनिक भवन के रूप में उपयोग किया गया और वर्तमान में इसे करोड़ो की लागत से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संघ्राहल (म्यूजियम) बनाया जा रहा है.

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मध्यकाल से मराठा शासन तक कहानी (ETV Bharat)

दानीगेट जहां वसूला जाता था टैक्स

दानीगेट का मतलब उस स्थान से हुआ करता था, जहां आने जाने वाले व्यापारिक सामान पर टैक्स वसूला जाता था. जिसे चूंगी कहा जाता था. शहर में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले व्यापारिक माल की जांच और कर वसूली का प्रमुख केंद्र दानीगेट क्षेत्र ही था. ऐसा ही एक क्षेत्र उज्जैन के पास भी है दानी रूंदा, जो इसी तरह के चूंगी कर से जुड़ा हुआ है। यह वह टेकरी थी, जहां कभी ग्वालियर और धार रियासतों की सीमा हुआ करती थी. सीमा पार करने वाले व्यापारियों और यात्रियों से यहां कर वसूला जाता था. जानकार यह भी बताते है कि यहां अतिप्राचीन दानेश्वरी माता का मंदिर भी है.

खाक चौक का इतिहास

बताया जाता है खाक चौक भस्म, साधु परंपरा और अखाड़ों की विरासत से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है. इसे उज्जैन के सबसे प्राचीन और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है. इसका नाम 'खाक' शब्द से जुड़ा है, जिसका अर्थ भस्म (राख) होता है. शैव परंपरा में साधु-संत अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए जिस स्थान पर नागा साधुओं और संन्यासियों का जमावड़ा रहता था, वह क्षेत्र खाक चौक कहलाया. यह क्षेत्र विशेष रूप से शैव संप्रदाय और अखाड़ा परंपरा से जुड़ा माना जाता है.

फ्रीगंज की कहानी

फ्रीगंज को लेकर साहित्य और इतिहास के जानकार बताते है कि फ्रीगंज आधुनिक उज्जैन कि सुनियोजित बस्ती है. जिसके पीछे ब्रिटिश अधिकारी और सम्राट विक्रमादित्य की कहानी छुपी है. पुराने शहर से विपरीत इसका विकास सिंधिया शासनकाल मे 20वी सदी की शुरुवात में किया जाना सामने आता है. इसका नाम तत्कालीन ग्वालियर रियासत के एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी सर माइकल फ़िलोज उर्फ फ्री के सम्मान में रखा गया था.

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गलियों और मोहल्लों के नाम में छिपे हैं इतिहास (ETV Bharat)

उनके उपनाम FREE (फ्री) से इस क्षेत्र का नाम फ्रीगंज पड़ा. महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने उज्जैन के विस्तार के लिए एक आधुनिक कॉलोनी बसाने की योजना बनाई, जिसमे चौड़ी सड़के, व्यवस्तिथ बाजार, आवासीय प्लाट और सार्वजनिक सुविधाएं हो. इसे माधवनगर फ्रीगंज के रूप में तैयार किया, जहां देश के अलग-अलग शहरों की व्यापारी और परिवार आकर बसने लगे. खास बात यह है कि इस क्षेत्र में समय अनुसार सम्राट विक्रमादित्य के 09 रत्नो के नाम पर बांटा भी गया. आज भी फ्रीगंज में सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न में से कालिदास, वराहमिहिर, अमरसिंह, धन्वंतरि, वररुचि, क्षपणक, घटकर्पर, शंकु नाम के क्षेत्र मिलते है.

जानिए ऐसे ही और नामों के बारे में

तेलीवाड़ा, छत्री चौक, नई सड़क, निजातपुरा, ढाबा रोड नाम भी समय अनुसार पड़ते गए. जानकार बताते है, तेलीवाड़ा तेली समाज के लोगों की क्षेत्र में बड़ी संख्या और तेल के व्यापार व्यवसाय के लिए जाना जाता है. छत्री चौक का नाम सिंधिया शासन काल के प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बनाई गई, छत्री के कारण बना.

नई सड़क नाम शहर के विस्तार के साथ अस्तित्व में आया. निजातपुरा का निजात एक फारसी शब्द है, जो कि मुस्लिम शासकों की भाषाई और परंपरा के प्रभाव में आया हुआ क्षेत्र है. ढाबा रोड के लिए बताया जाता है कि ये क्षेत्र यात्रियों, व्यापारियों और बैलगाड़ियों के ठहरने के लिए कई ढाबे और सराय हुआ करते थे. लेकिन आज यहां कोई ढाबे और सराय नहीं है. कंठाल क्षेत्र के बारे में बताया जाता है कि यह कांठ (लकड़ी) के व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था. समय अनुसार इसे कंठाल बोला जाने लगा.

नाम बदले नहीं, इतिहास बचा रहा

साहित्य और इतिहासकारो का मानना है कि "समय के साथ इमारतें, बाग और व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन आज भी उसी युग की गवाही देते है. उज्जैन के ये क्षेत्र केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के जीवंत साक्ष्य है. यदि इन नामों के पिछे छिपी कहानियों को समझा जाए, तो उज्जैन का अतीत आज भी उसकी गलियों में सांस लेता हुआ दिखाई देता है.

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