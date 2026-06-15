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मासूम चीखती रही...कुत्ता नोचता रहा, 3 साल की बच्ची के चेहरे पर आए 55 टांके

उज्जैन में आवारा कुत्तों का कहर, 3 साल की बच्ची पर किया हमला, मासूम का मुंह नोचा, जिला अस्पताल से इंदौर रेफर.

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कुत्ते ने 3 साल की बच्ची का चेहरा नोचा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 8:09 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 8:21 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन से बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है. महिदपुर तहसील के देलवाड़ी गांव में घर के बाहर खेल रही 3 वर्षीय मासूम माही पर अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्ची को जमीन पर गिराकर उसके चेहरे, नाक, होंठ और पलकों को बुरी तरह नोच डाला. बच्ची दर्द से चीखती रही, लेकिन कुत्ता लगातार हमला करता रहा. परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया.

बच्ची के चेहर पर आए 50-55 टांके

घटना के बाद खून से लथपथ हालत में बच्ची को गांव के नजदीक जिला अस्पताल आगर लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल उपचार शुरू किया. कई घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने रक्तस्राव पर काबू पाया और चेहरे पर करीब 50 से 55 टांके लगाए. प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को बेहतर इलाज के लिए एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

डॉक्टर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉ. जितेंद्र कैथवाल ने बताया कि "शनिवार सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच बच्ची अस्पताल पहुंची थी. उसकी हालत बेहद गंभीर थी. चेहरे की त्वचा एक तरफ से पूरी तरह उखड़ चुकी थी. पलकों, नाक और होठ पर गहरे घाव थे. अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था. स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम तत्काल एकत्रित की गई और संयुक्त प्रयास से बच्ची का उपचार किया गया.

उन्होंने बताया कि चेहरे की त्वचा को सावधानीपूर्वक जोड़कर टांके लगाए गए, ताकि भविष्य में चेहरे पर विकृति कम से कम रहे. बच्ची को एंटी रेबीज वैक्सीन (ARV) के साथ-साथ गंभीर डॉग बाइट में लगने वाला एचआरआईजी (Human Rabies Immunoglobulin) इंजेक्शन भी लगाया गया. इसकी बाजार में कीमत लगभग 4 से 5 हजार रुपए होती है, लेकिन जिला अस्पताल में यह मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है."

छह महीने में 350 डॉग बाइट के मामले

ड्यूटी डॉक्टर अजहर ने बताया कि "जनवरी से जून तक जिला अस्पताल में लगभग 350 डॉग बाइट के मरीज दर्ज किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि डॉग बाइट के मामलों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनमें अधिकांश मरीज कैटेगरी-2 और कैटेगरी-3 के होते हैं. अस्पताल में टिटनेस, एंटी रेबीज वैक्सीन और गंभीर मामलों में इम्यूनोग्लोबुलिन सहित संपूर्ण उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है."

डॉक्टरों की अपील

डॉ. अजहर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे को कुत्ता काट ले तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. कई बार बच्चे डर के कारण परिजनों को घटना नहीं बताते, जिससे इलाज में देरी हो जाती है. उन्होंने कहा कि समय पर एंटी रेबीज वैक्सीन और आवश्यक उपचार मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है, लेकिन यदि रेबीज विकसित हो जाए तो उसका प्रभावी इलाज संभव नहीं है. इसलिए डॉग बाइट की स्थिति में तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार कराना चाहिए."

Last Updated : June 15, 2026 at 8:21 PM IST

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