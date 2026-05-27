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उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, उत्पातियों ने फोड़े 4 कोच के कांच, तस्वीरें आईं सामने

वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी की घटना से मचा हड़कंप, कई कोच की खिड़कियों के कांच फूटे, जांच में जुटी रेलवे पुलिस.

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Etv Bharat (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 9:29 AM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेल्वे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर वंदे भारत ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक के बाद एक पथराव होने लगे. देखते ही देखते उत्पातियों ने ट्रेन के 4 कोच के कांच फोड़ दिए. पथराव इतनी तेज था कि कोच के कांच तड़क गए. गनीमत रही इस दौरान यात्री सुरक्षित रहे किसी को कोई चोट नहीं लगी.

ग्लास टूटने की तस्वीरें आईं सामने
जैसे ही घटना की जानकारी सामने आई मामले में रेल्वे ने तत्काल संज्ञान लेते हुए RPF थाने में FIR दर्ज करवाई. रेलवे पुलिस अब CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर उत्पातियों की तलाश में जुट गई है. घटना के बाद यात्री सहम उठे. वहीं जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची रेलवे पुलिस ने जांच पड़ताल और पूछताछ शुरू कर दी है. घटना सोमवार देर शाम की है. जिसको लेकर अब FIR दर्ज की गई है. वहीं ट्रेन के ग्लास टूटने की तस्वीरे बुधवार सुबह सामने आई हैं.

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ग्लास टूटने की तस्वीरें आईं सामने (ETV Bharat)

अचानक होने लगा वंदे भारत ट्रेन पर पथराव
पूरा मामला सोमवार देर शाम लगभग 07:30 बजे के आस पास का है. वंदे भारत ट्रेन भोपाल के रास्ते उज्जैन आ रही थी. उज्जैन स्टेशन से 200 मीटर दूरी पर गदा पुलिया के पास नीलगंगा क्षेत्र में अचानक ट्रेन पर पथराव होने लगा. कुल 4 कोच इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं. देखते ही देखते ट्रेन में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया. यात्री कुछ समझ पाते कि ट्रे स्टेशन पर पहुंच गई. जहां यात्रियों ने पुलिस से शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. घटना को लेकर रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार ने कहा, ''संबंधित अधिकारी मामले को देख रहे हैं. सभी यात्रि सुरक्षित हैं.''

VANDE BHARAT TRAIN GLASS BROKE
उत्पातियों ने फोड़े 4 कोच के कांच (ETV Bharat)

पुलिस ने की आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज
RPF थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया, ''सभी यात्री सुरक्षित है. उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन में ऐसा पहली बार हुआ है. आगे से एसी घटना ना हो इसके लिए उत्पातियों को दबोचकर कड़ी कार्रवाईं की जाएगी. शिकायत पर FIR दर्ज कर अज्ञात उत्पातियों के विरुद्ध जांच एवं तलाश शुरू कर दी है.''

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