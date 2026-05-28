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संत प्रेमानंद महाराज की तबियत नासाज, स्वास्थ्य लाभ के लिए उज्जैन में महामृत्युंजय जाप

संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय जाप ( ETV BHARAT )

संत महावीर नाथ ने बताया "प्रेमानंद जी महाराज सनातन धर्म के ऐसे संत हैं, जिन्होंने युवा पीढ़ी को भक्ति और धर्म से जोड़ने का बड़ा कार्य किया है. राधा रानी के भजनों और प्रवचनों के माध्यम से प्रेमानंद महाराज ने देशभर में आध्यात्मिक चेतना जगाई है. उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर हर भक्त चिंतित है. बाबा महाकाल, ऋणमुक्तेश्वर महादेव और मां भगवती से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भक्त कर रहे हैं." संतों ने दूध, दही और सहस्त्रधारा अभिषेक के साथ महामृत्युंजय जाप भी कराया. इस दौरान प्रेमानंद महाराज के अनुयायी और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

उज्जैन : करोड़ों लोगों के श्रद्धा के केंद्र संत बाबा प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर उज्जैन का संत समाज भी चिंतित है. धर्मनगरी उज्जैन में संतों ने विशेष पूजा-अर्चना और महामृत्युंजय जाप कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की कामना की. ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से शाम तक अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे, जिसमें बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु शामिल हुए.

प्रेमानंद जी ने समाज में नई चेतना जगाई

संत महावीर नाथ ने कहा "प्रेमानंद महाराज ने भजन और भक्ति के माध्यम से लाखों लोगों को धर्म की ओर प्रेरित किया है और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने समाज में नई चेतना जगाई है." अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने कहा "प्रेमानंद महाराज देश के बड़े संतों में से एक हैं. आज पूरे भारत में करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं. सभी संत-महात्मा मां भगवती से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं."

महिला श्रद्धालुओं ने भी प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना की. श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके दर्शन से आत्मिक शांति और खुशी मिलती है. सभी चाहते हैं कि वे जल्द स्वस्थ होकर पुनः भक्तों के बीच आएं.

संत प्रेमानंद जी का भावुक वीडियो

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब है. उनकी दोनों किडनी ठीक काम नहीं कर रही हैं. उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है. स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रेमानंदजी महाराज की रात्रि पदयात्रा और एकांतिक दर्शन स्थगित कर दिए गए हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह भक्तों से भावुक अपील करते हुए कहते दिखे कि "मैं रहूं या ना रहूं, मेरी चिंता मत करिए." उन्होंने भक्तों को निश्चिंत रहने और गुरु के वचनों का पालन करने का संदेश दिया है.