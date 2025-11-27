ETV Bharat / state

अच्छा काम करो, ऑन द स्पॉट पाओ इनाम, उज्जैन पुलिस की खास पहल से पुलिसकर्मियों के मजे

इसके अलावा किसी हथियारबंद शख्स को दबोचा हो, तो उसे ऑन स्पॉट इनाम दिए जाएगा. साइबर मामले में किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो उसे भी ऑन स्पॉट इनाम मिलेगा. इसके अलावा अगर किसी पुलिसकर्मी ने समाज के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिससे पुलिस की छवि मजबूत हुई हो, तो उसे भी सम्मानित किया जाएगा.

इनाम पुस्तिका के तहत पुलिसकर्मियों को अलग-अलग कैटेगरी में इनाम दिए जाएंगे. जिसमें साइबर क्राइम, सामाजिक कार्य, रूटीन क्राइम सहित कई अन्य प्रकार के अपराधों की कैटेगरी बनाई गई है. पुलिसकर्मियों के नाम इनाम पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे. उदाहरण के लिए अगर कोई पुलिसकर्मी चेकिंग के दौरान किसी संदिग्ध को पकड़ता है और उस संदिग्ध से किसी गैंग की बड़ी जानकारी मिल जाए तो वो सम्मान का हकदार माना जाएगा.

उज्जैन: पुलिस की मुस्तैदी और कार्यशैली में सुधार के लिए उज्जैन में एक शानदार पहल शुरू की गई है. उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने काम के प्रति पुलिस कर्मियों के हौसले बढ़ाने के लिए एक 'इनाम पुस्तिका' बनाई है. इसमें अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत शानदार काम करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम दिया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़े और वो अपने काम को और ईमानदारी और मुस्तैदी से करने के लिए प्रेरित हों. एसपी ने 2 दिन के अंदर 5 पुलिसकर्मियों को ऑन द स्पॉट सम्मानित भी किया.

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "इस पहल से पुलिसकर्मियों को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी. इसके अलावा उनके प्रमोशन, वेतनमान तय करने जैसे फायदे मिलेंगे." उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि "किसी पुलिसकर्मी ने साइबर में बेहतर काम किया तो उस कैटेगरी में उसका नाम, काम, इनाम दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य में साइबर मामलों में उसकी मदद ली जा सकेगी. इसके अलावा उसे प्रमोशन, समयमान वेतनमान में फायदा देने में भी सहूलियत होगी. वहीं, कोई आरक्षक अगर क्राइम मास्टर है, तो उसको मिले इनाम के आधार पर उसका बेहतर प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकेगी."

पहले क्या थी सुविधा?

उज्जैन पुलिस की इस खास पहल को इसलिए सराहा जा रहा है क्योंकि इसके पहले पूरे मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को ऑन द स्पॉट सम्मानित नहीं किया जाता था. पहले की सुविधा में 15 दिन का समय लग जाता था. पहले एसपी की परमिशन पर स्टेनो नोटशीट तैयार करता था. फिर 10 से 15 दिन में नोटशीट स्टेनो के माध्यम से निकलती थी.

कई बार नोटशीट गुम होने, अधिकारियों द्वारा ईनाम क्यों देना है याद नहीं रख पाने पर कर्मी को सम्मान नहीं मिल पाता था और न ही आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड दर्ज हो पाता था. क्योंकि इनाम मिलने के बाद ही आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज होता है. अब ऑन द स्पॉट इनाम से तुरंत संबंधित पुलिसकर्मी का नाम सर्विस बुक में दर्ज कर लिया जा रहा है.

2 दिन में 5 पुलिसकर्मी हुए सम्मानित

एसपी प्रदीप शर्मा ने बीते दिनों भैरवगढ़ थाने में औचक निरीक्षण किया था जहां थाने की साफ-सफाई, रजिस्टरों की जांच, सक्रिय बदमाशों के बॉन्ड-ओवर और चेकिंग की समीक्षा की थी. साथ ही गैंग हिस्ट्रीशीटरों के फाइलों की जांच की और स्टाफ की बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए थे. इस दौरान एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया.

सम्मान पाने वाले पुलिसकर्मियों में अपराध निराकरण में उत्कृष्ट कार्य में एसआई महेन्द्र पाल सेंधव और सक्रिय बदमाशों के अधिकतम बॉन्ड-ओवर करने पर हेड कांस्टेबल महेश मालवीय व जीवन कटारिया को 500-500 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि के साथ ही प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया. इसके अलावा प्रदीप शर्मा ने चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया, जहां नीलगंगा थाने के आरक्षक वीर सिंह और दामोदर पटेल को 500-500 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया.