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उज्जैन एसपी का अंदाज दिल को छू गया, 7 साल के मासूम को सौंपा बाल आरक्षक का नियुक्ति पत्र

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बाल आरक्षक का नियुक्ति पत्र सौंपा तो मासूम शर्मा गया. एसपी ने उसे खूब पढ़ने की शिक्षा दी.

Ujjain Child Constable letter
उज्जैन एसपी ने मासूम को सौंपा बाल आरक्षक का नियुक्ति पत्र (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 2:27 PM IST

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उज्जैन : आरक्षक मयंक गिरवाल की मौत के बाद उसके 7 वर्षीय पुत्र वंश गिरवाल को मध्य प्रदेश पुलिस ने बाल आरक्षक बनाया है. उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने वंश को बाल आरक्षक का नियुक्ति पत्र सौंपा. आरक्षक मयंक गिरवाल की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गई थी. परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. आरक्षक की पत्नी ने अपने बेटे को बाल आरक्षक पद पर नियुक्त करने आवेदन किया था.

पिछले साल हुआ था आरक्षक मयंक गिरवाल का निधन

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "आरक्षक मयंक गिरवाल का 12 जून 2025 को गंभीर बीमारी के कारण असामयिक निधन हो गया था. वे अपने सेवाकाल के दौरान कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित एवं समर्पित पुलिसकर्मी के रूप में जाने जाते थे. उनके आकस्मिक निधन से परिवार पर गहरा आघात पहुंचा. साथ ही आजीविका का संकट भी उत्पन्न हो गया. परिवार की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वर्गीय आरक्षक की पत्नी अर्चना गिरवाल द्वारा अपने 7 वर्षीय पुत्र वंश गिरवाल के लिए अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया."

उज्जैन एसपी का अंदाज दिल को छू गया (ETV BHARAT)

एसपी प्रदीप शर्मा ने दिखाई संवेदनशीलता

प्रकरण की संवेदनशीलता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित शाखाओं को निर्देशित किया गया. नीमच में पद खाली नहीं होने कारण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद मामले को उज्जैन फॉरवर्ड किया गया, जिस पर उज्जैन एसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए नियुक्ति देने का आदेश जारी किया. 22 अप्रैल को आरक्षक का परिवार उज्जैन एसपी ऑफिस में उपस्थित हुआ. जहां भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त आवश्यक औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराई गईं.

Ujjain Child Constable letter
मासूम को दुलारने घुटने के बल बैठे उज्जैन एसपी (ETV BHARAT)

मासूम को दुलारने घुटने के बल बैठे उज्जैन एसपी

एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में डीजीपी के व्यस्ततम दौरे के बाद प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शीघ्रता एवं पारदर्शिता के साथ सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की गईं. एसपी प्रदीप शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वंश को बाल आरक्षक का नियुक्ति पत्र सौंपा. इस दौरान एसपी प्रदीप शर्मा ने घुटने के बल बैठकर बालक को नियुक्ति पत्र सौंपा. उसे प्यार किया और मन लगाकार पढ़ाई करने का मंत्र दिया.

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