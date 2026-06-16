महाकाल नगरी में महाकुंभ से पहले महा रिकॉर्ड, 3 दिन में लाखों लोगों ने किए दर्शन
उज्जैन में अधिकमास, चौदस, सोमवती अमावस्या और छुट्टियों का संगम, बाबा महाकाल की नगरी में दर्शन को उमड़ा जनसैलाब. जयकारों से गूंज उठा शहर. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 2:57 PM IST
उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बीते तीन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. अधिकमास के अंतिम दिन सोमवती अमावस्या का संयोग और शनिवार, रविवार और सोमवार पड़ने से बाबा महाकाल के दर्शन नए रिकॉर्ड बन गए. देशभर से भक्तों का जनसैलाब यहां उमड़ पड़ा, जिससे पर्यटन के साथ स्थानीय व्यापार को भी बड़ा लाभ मिल रहा है. मंदिर प्रबंध समिति ने बीते 3 दिनों का डेटा सार्वजनिक किया है.
महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब
मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने बताया, "बीते तीन दिनों में शनिवार, रविवार एवं सोमवार को 7 लाख 46 हजार दर्शनार्थी पहुंचकर दर्शन लाभ लिया." वहीं शहर के क्षिप्रा नदी सहित अन्य तीर्थ स्थलों के आंकड़ों की बात करें तो कुल 8 लाख के पास भक्त पहुंचे थे.'' कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के अनुसार, '' शहर में हर रोज 2 लाख दर्शनार्थियों का आना अब आम बात हो चुकी है. जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा जाता है.''
|13
|जून
|2026
|2 लाख 36 हजार 975
|श्रद्धालु
|14
|जून
|2026
|2 लाख 47 हजा 894
|श्रद्धालु
|15
|जून
|2026
|2 लाख 61 हजार 781
|श्रद्धालु
महाकाल दर्शन का इकॉनमी कनेक्शन
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के अनुसार, '' आस्था से अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिल रही है. अमूमन एक दर्शनार्थी प्रतिदिन 1000 से 1500 रु तक खर्च करता है, जिसमें यात्रा, भोजन, प्रसाद, खरीदारी, परिवहन और ठहरने पर खर्च शामिल है. अगर 2 लाख दर्शनार्थी हर रोज आ रहे है तो लगभग 20 से 30 करोड़ का लाभ हर रोज हो रहा है. बीते तीन दिनों में 80 से 120 करोड़ के बीच माना जा सकता है.''
अधिकमास के अंतिम दिन सोमवती अमावस्या
श्री महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु के अनुसार, '' सनातन में अधिकमास का काफी महत्व है, चौदस और सोमवती अमावस्या का भी संयोग था. जब अमावस्या का दिन सोमवार को आता है तो सोमवती अमावस्या कहलाता है, जो इस बार अधिकमास में आया. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान, फिर दान पुण्य करते हैं.''
सोमवती अमावस्या भगवान विष्णु को समर्पित
शिव शक्ति के साथ पीपल की पूजा, परिक्रमा, सुख समृद्धि की कामना है. अधिकमास में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना अधीक मिलता है. 9 नारायण, 84 महादेव, सप्त सागर सब दर्शन का महत्व है. अधिकमास दरअसल सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया है. हर 32 माह और 16 दिन बाद 1 माह जोड़ा जाता है. जिसे अधिक या पुरुषोत्तम मास कहते हैं. यह भगवान विष्णु को समर्पित है इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते हैं.
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श्रदालुओं को परेशानी न हो इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी. प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया, "मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक और चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई थीं. जिसमें दर्शन व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. इसका विशेष ध्यान रखा गया था."