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3 दोस्तों ने 9 साल पहले शुरू की साइकिलिंग, अभियान में अब 10 हजार साइकिल दीवाने

उज्जैन के सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल संगठन ने लोगों की दिनचर्या और मानसिकता बदल दी. संवाददाता राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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उज्जैन में साइकिलिंग का क्रेज काबिलेतारीफ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 1:53 PM IST

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उज्जैन : खाड़ी देशों में उपजे नए हालातों के बाद पूरी दुनिया में ईंधन का संकट है. भारत भी ईंधन संकट से अछूता नहीं है. इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की है. पीएम मोदी की अपील के बाद कई लोग इस पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि कई लोग रील बनाकर ही ईंधन बचाने का संदेश दे रहे हैं. इस दौरान लोग साइकिलिंग को बढ़ावा भी देने लगे हैं. बात अगर साइकिलिंग की आती है तो उज्जैन के साइकिल दीवानों की कहानी समाज को बड़ा संदेश दे रही है.

उज्जैन में 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया अभियान

उज्जैन में 3 दोस्तों ने मिलकर आज से 9 साल पहले साइकिलिंग की अलख जगाई. साल 2017 में 3 दोस्तों ने सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल संगठन का गठन किया. इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक साईकल चलाने को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत की गई. आज इस विशेष अभियान में हजारों लोग जुड़ चुके हैं. इनका अभियान दैनिक जीवन में उपयोगी हो गया है. इस अभियान में लगभग 10 हजार लोग जुड़ चुके हैं. अभियान में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जुड़े हैं.

उज्जैन सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल संगठन का अभियान (ETV BHARAT)

सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल संगठन

सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल संगठन के अध्यक्ष उत्कर्ष सिंह सेंगर ने ETV भारत को बताया "साइकिलिंग की शुरुआत 9 साल पहले की थी. पीएम मोदी की अपील के बाद हमने 'महंगे तेल का एक जवाब साइकिल बेहिसाब' दिया है. हम तीन दोस्तों उत्कर्ष सेंगर, विवेक मेश्राम, अभय पाल ने 3 सितंबर 2017 से साइकिलिंग के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया. इसका उद्देश्य पर्यावरण के साथ स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है. सप्ताह में एक दिन साइकिल का उपयोग करना, दफ्तर व अन्य सभी जगह के कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने के लाभ हम लोग सभी को बताते हैं."

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साइकिलिंग का संदेश घर-घर देने सुबह से निकल पड़ते हैं (ETV BHARAT)

दिनचर्या में साइकिल को शामिल करने का आह्वान

उत्कर्ष सिंह सेंगर का कहना है "दैनिक उपयोग में दूध, सब्जी व अन्य सामान लाने में हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. हमने कई कार्यक्रम इन बीते 9 साल आयोजित किए. राइट फ़ॉर नेशन, साईक्लोदय विचार विमर्श, चार द्वार साइकिल यात्रा व अन्य. 'साइकिल को आदत बनाएं शर्म नहीं' यह भी हमारा स्लोगन है. आज हम गूगल फॉर्म के प्रूफ के आधार पर बता सकते हैं 10 हजार से अधिक लोगों को हमने जोड़ा है. ये सभी लोग अपने दैनिक जीवन मे साइकिल का उपयोग करते हैं."

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दिनचर्या में साइकिल को शामिल करने का आह्वान (ETV BHARAT)

हर घर एक साइकिल स्लोगन

संगठन ने #missioncyclecityujjain हैशटैग का प्रचार-प्रसार शुरू किया है. मोदी के आह्वान के बाद 'हर घर एक साइकिल स्लोगन' के साथ डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है. संगठन के लोग रोजाना शाम को एक घंटा घर-घर जाकर व राहगीरों से अपील करते हैं कि दैनिक जीवन के कामों में साइकिल का इस्तेमाल करें. संगठन के सचिव विवेक मेश्राम बताते हैं "सबसे पहले 100 रविवार साइकिल के प्रति जागरूकता अभियान चलाया. इसके तहत हर रविवार शहर के टॉवर चौक पर सुबह एवं शाम एकत्रित हुए और शहर भर में गली-गली जाकर लोगों को जागरूक करते संदेश दिया."

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उज्जैन सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल के लोग एसपी के साथ (ETV BHARAT)

डिजिटल माध्यम बना सहारा

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उज्जैन सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल संगठन के लोग (ETV BHARAT)

सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल संगठन का आईटी का काम देखने वाले तुषार पिल्लेवार ने बताया "मैं दैनिक जीवन में साइकिल का उपयोग करता हूं. संगठन का सोशल मीडिया हैंडल करता हूं. हमारे पास #missioncyclecityujjain हैशटैग के कारण देशभर से संगठन से जुड़ने के लिए इंक्वायरी आती है और उन्हें भी हम इसमें शामिल करते हैं. जिससे वह अपने- क्षेत्र में इस अभियान को शुरू कर जागरूकता ला सकें. डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए बड़ी ताकत बना है." संगठन में 4 साल पहले जुड़े अमित कहते हैं "वह रोजाना दैनिक जीवन में साइकिल का उपयोग करते हैं."

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