3 साल में स्नेक बाइट मुक्त होगा मध्य प्रदेश, हर साल जा रही 2000 लोगों की जान!

उज्जैन के सर्प अनुसंधान में सीएचओ, एएनएम, छात्र छात्राओं, शिक्षक और किसानों स्नेक बाइट इलाज के बारे में दी जा रही निःशुल्क ट्रेनिंग.

UJJAIN SNAKE BITE TREATMENT
आगामी 3 साल में स्नेक बाइट मुक्त होगा मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: मध्य प्रदेश में बढ़ते स्नेक बाइट के मामले चिंता का विषय बन गए है. स्टेट वाइल्ड लाइफ के बोर्ड मेंबर मुकेश इंग्ले के अनुसार हर साल प्रदेश में 2000 मौत हो रही है. इन मौतों के पीछे की सबसे बड़ी वजह लोगों में जागरूकता की कमी, सांप के काटते ही सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाना और अन्य कई कारण है. मध्य प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. सर्प अनुसंधान संगठन के माध्यम से एक खास कार्यशाला का आयोजन शुरू करवाया है.

सर्प अनुसंधान संगठन के माध्यम से प्रदेश के टॉप 10 जिलों को चुना गया है. यहां प्रत्येक जिले के सीएचओ, एएनएम, स्कूली छात्र, छात्राएं, शिक्षक, किसान, पंचायत कर्मियों को सांप के बारे में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है.

जागरूकता की कमी से सर्पदंश के बढ़ रहे मामले (ETV Bharat)

आगामी 3 साल में स्नेक बाइट मुक्त होगा प्रदेश

स्टेट वाइल्ड लाइफ के बोर्ड मेंबर मुकेश इंग्ले ने बताया कि "स्नेक बाइट केस में टॉप 10 शहरों में सागर, रीवा, कटनी, दमोह, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, बुरहानपुर, नीमच, हरदा शामिल है. इसके अलावा भी जिले हैं, जिनमें केस कम है. वहां भी टॉप 10 के बाद कार्य किए जाएंगे. मध्य प्रदेश सरकार सर्प अनुसंधान संगठन के माध्यम से सरकार आगामी 3 साल में स्नेक बाइट मुक्त प्रदेश बनाने की तैयारी में जुटी है. उज्जैन से इसकी शुरुआत की गई है."

सीएचओ, एएनएम को दी जा रही ट्रेनिंग

इस अभियान में अलग-अलग कैटेगिरी में ट्रेनिंग दी जा रही है, जो की शहर के नानाखेड़ा समीप बसंत विहार स्तिथ सर्प उद्यान पार्क में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के समय में रहती है. सबसे पहले सीएचओ, एएनएम ट्रेनिंग ले रहे हैं. जिसके बाद शिक्षक, पंचायत से जुड़े कर्मी, किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

Snake bite cases rise mp
बच्चों को दी जा रही निःशुल्क ट्रेनिंग (ETV Bharat)

समय पर पीड़ितों को मिल सकेगा ट्रीटमेंट

मुकेश इंग्ले ने बताया, "7 दिन की सीएचओ और एएनएम को ट्रेनिंग दी गई है. इसमें उन्हें सिखाया गया है कि स्नेक बाइट से पीड़ित व्यक्ति के आने पर उसका फर्स्टएड कैसे करना है. उसके घाव को देख कर कैसे पहचाने की कौन से सांप ने उसको काटा है. आप कैसे तय करेंगे कि किसको कैसा ट्रीटमेंट देना है. कौन सी मेडिसिन होगी तमाम जानकारी दी गई."

स्कूली छात्र छात्राओं की चल रही ट्रेनिंग

नवंबर माह में स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसमें पहले चरण में उज्जैन के तमाम सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक ट्रेनिंग दी जा रही है. स्पेशल क्लास व डिजिटल सर्प उद्यान में प्रैक्टिकल भी करवाए जा रहे हैं. इसके बाद प्राइवेट स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ट्रेनिंग दी जाएगी. एक जिले से 10 हजार बच्चों को स्नेक बाइट के इलाज के बारे में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है.

किसानों और पंचायत से जुड़े कर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग

मुकेश इंग्ले ने बताया, "प्रदेश को स्नेक बाइट मुक्त बनाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी लोगों को है जागरूक करना है. जिससे की पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल सके. ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा इस तरह के केस सामने आते है, इसलिए किसानों और पंचायत से जुड़े कर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी."

