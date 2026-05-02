उज्जैन की 5 माह की बेटी काशी को नई जिंदगी देने आगे आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद
दुर्लभ बीमारी से जूझ रही काशी को बचाने का बीड़ा सोनू सूद फाउंडेशन ने उठाया. उसे इंजेक्शन के लिए चाहिये 15 करोड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 5:50 PM IST
उज्जैन : शहर के बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर दंपती की 5 माह की बेटी काशी को दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) ने जकड़ रखा है. नन्ही सी जिंदगी की उम्मीद लिए संघर्ष कर रही है. इलाज के लिए 15 करोड़ में आने वाले इंजेक्शन की जरूरत है. काशी के माता-पिता और परिवार लगातार मदद के लिए जन-जन से गुहार लगा रहे हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से, चैरिटी फंक्शन कर पैसा एकत्रित कर रहे हैं. काशी की इस गंभीर बीमारी के बारे में पता चले एक माह हो गया. इस एक माह में 30 लाख रुपये की मदद लोगों ने की है.
सोनू सूद के फाउंडेशन ने कमर कसी
अब काशी की मदद के लिए प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता सोनू सूद का फाउंडेशन आगे आया है. आर्थिक मदद के लिए खुद सोनू सूद ने लोगों से अपील की है. फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने वीडियो जारी कर कहा "मैं आपसे विनती करता हूं एक 5 माह की बच्ची काशी के लिए, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से है. इस बच्ची को SMA पार्ट 1 बीमारी है. जिसके लिए 15 करोड़ का इंजेक्शन लगता है. कई सालों से कई बच्चों के लिए हमने इस इंजेक्शन का इंतजाम सबके योगदान से कराया. अब महाकाल की नगरी से आवाज आई है, आप जितना योगदान कर सकते है करें. हम सब मिलकर बच्ची के लिए जी जान लगा देंगे. जिससे बच्ची सकुशल माता पिता के साथ जीवन जी सके."
क्या बोली काशी की मां प्रकृति
ETV भारत से चर्चा में काशी की मां प्रकृति ने बताया "मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं भोपाल के हमीदिया अस्पताल थी. बच्ची की देखरेख के लिए मैं नौकरी छोड़ खुद का क्लीनिक चला रही हूं. पति भोपाल एम्स में मेडिकल डिपार्टमेंट में एमडी हैं. हमारी बेटी जब हुई, उसके एक महीने बाद हमें उसकी दुर्लभ बीमारी के बारे में पता चला. एक माह बाद बेटी की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था. गर्दन अकड़ना, हाथ लटका तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. महेश माहेश्वरी को दिखाया भोपाल एम्स में, जहां MLPA ब्लड टेस्ट में DNA स्टडी के दौरान सामने आया बेटी को TYPE 1 स्टेज पर SMA बीमारी है.बच्ची का अभी एम्स भोपाल में ही ट्रीटमेंट चल रहा है."
मिलाप फाउंडेशन में पंजीयन कराया
परिवार ने बताया "15 करोड़ बड़ी रकम है, जिससे जोलजेन्समा नामक इंजेक्शन आएगा. ऐसे में हमने MILAP FOUNDATION में रजिस्ट्रेशन कराया. MILAP FOUNDATION के माध्यम से एक QR कोड एकाउंट जनरेट किया है, इसे सब देख सकते हैं. उस एकाउंट में लोग मदद कर रहे हैं. 01 मई तक लगभग 30 लाख रुपये जमा हुए हैं. हम शहर के मुख्य चौराहों पर भी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं. समाज, सरकार, दानदाताओं से 10-10 रुपये तक देने की मदद करने की गुहार लगा रहे हैं."
SMA के 0 से 3 तक स्टेज
जानकारों के अनुसार इस दुर्लभ बीमारी में 0 से 3 तक स्टेज होती है. स्टेज 3 में इसके लक्षण कम होते हैं, जो वयस्क या किशोरावस्था में दिखाई देते है. जिसमें समय अनुसार शरीर मे परिवर्तन पता चल पाते हैं या कभी नहीं पता चल पाते. स्टेज 2 में 6 से 18 महीने में बच्चों में पता चल जाता है. बच्चे बैठ पाते लेकिन चल नहीं पाते. स्टेज 1 में जन्म के 0 से 6 माह के अंदर ही लक्षण दिखते हैं. बच्चे बिना सहारा नहीं बैठ पाते व शून्य स्टेज में बच्चे होते ही काल के गाल में समा जाते हैं. फिलहाल काशी स्टेज 1 पर उपचाररत है.
मध्य प्रदेश में ऐसे 4 केस सामने आए
एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये दूसरा मामला है. इससे पहले उज्जैन के कनीपुरा स्तिथ तिरुपति धाम निवासी 20 माह के अथर्व को हुई थी, जो स्टेज 2 पर उपचाररत है और उसे भी 16 करोड़ की आवश्यकता है. मंदसौर के गरोठ में श्रष्टि और इंदौर में अनिका शर्मा इस बीमारी से पीड़ित है व उपचाररत है. पूरे भारत में 1800 से अधिक बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं.
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मासूम काशी की मदद आप भी कर सकते हैं
काशी की मदद करने के लिए आप उसकी मां प्रकृति के संपर्क नंबर 9479515600 पर संपर्क कर व मिलाप फाउंडेशन की https://milaap.org/fundraisers/support-child-of-rohit-11 इस लिंक ओर क्लिक कर व साथ ही दिए QR कोड को स्कैन और पे कर भी कर सकते हैं. अब सोनू सूद फाउंडेशन भी आगे आया है आप सोनू सूद के फाउंडेशन में भी मदद के लिए डोनेट कर सकते हैं.