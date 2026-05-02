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उज्जैन की 5 माह की बेटी काशी को नई जिंदगी देने आगे आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद

उज्जैन की बेटी काशी के लिए आगे आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ( ETV BHARAT )

उज्जैन : शहर के बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर दंपती की 5 माह की बेटी काशी को दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) ने जकड़ रखा है. नन्ही सी जिंदगी की उम्मीद लिए संघर्ष कर रही है. इलाज के लिए 15 करोड़ में आने वाले इंजेक्शन की जरूरत है. काशी के माता-पिता और परिवार लगातार मदद के लिए जन-जन से गुहार लगा रहे हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से, चैरिटी फंक्शन कर पैसा एकत्रित कर रहे हैं. काशी की इस गंभीर बीमारी के बारे में पता चले एक माह हो गया. इस एक माह में 30 लाख रुपये की मदद लोगों ने की है. सोनू सूद के फाउंडेशन ने कमर कसी अब काशी की मदद के लिए प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता सोनू सूद का फाउंडेशन आगे आया है. आर्थिक मदद के लिए खुद सोनू सूद ने लोगों से अपील की है. फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने वीडियो जारी कर कहा "मैं आपसे विनती करता हूं एक 5 माह की बच्ची काशी के लिए, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से है. इस बच्ची को SMA पार्ट 1 बीमारी है. जिसके लिए 15 करोड़ का इंजेक्शन लगता है. कई सालों से कई बच्चों के लिए हमने इस इंजेक्शन का इंतजाम सबके योगदान से कराया. अब महाकाल की नगरी से आवाज आई है, आप जितना योगदान कर सकते है करें. हम सब मिलकर बच्ची के लिए जी जान लगा देंगे. जिससे बच्ची सकुशल माता पिता के साथ जीवन जी सके." फिल्म अभिनेता सोनू सूद की अपील (ETV BHARAT) क्या बोली काशी की मां प्रकृति ETV भारत से चर्चा में काशी की मां प्रकृति ने बताया "मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं भोपाल के हमीदिया अस्पताल थी. बच्ची की देखरेख के लिए मैं नौकरी छोड़ खुद का क्लीनिक चला रही हूं. पति भोपाल एम्स में मेडिकल डिपार्टमेंट में एमडी हैं. हमारी बेटी जब हुई, उसके एक महीने बाद हमें उसकी दुर्लभ बीमारी के बारे में पता चला. एक माह बाद बेटी की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था. गर्दन अकड़ना, हाथ लटका तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. महेश माहेश्वरी को दिखाया भोपाल एम्स में, जहां MLPA ब्लड टेस्ट में DNA स्टडी के दौरान सामने आया बेटी को TYPE 1 स्टेज पर SMA बीमारी है.बच्ची का अभी एम्स भोपाल में ही ट्रीटमेंट चल रहा है." मिलाप फाउंडेशन में पंजीयन कराया