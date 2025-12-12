उज्जैन में एडवेंचर का तड़का, 10 हजार फीट ऊंचाई से डाइविंग, इस दौरान महाकाल के दर्शन
उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर दताना हवाईपट्टी पर पर्यटकों का स्काई डाइव. लुत्फ उठाने पहुंचे देश के कोने-कोने से पर्यटक.
उज्जैन : बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 दिसंबर शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खास एडवेंचर ईवेंट शुरू. इसका लुत्फ उठाने के लिए देश-दुनिया से पर्यटक आ रहे हैं. उज्जैन शहर से 20 किलोमीटर दूर दताना हवाईपट्टी पर मध्य प्रदेश टूरिज़म बोर्ड के माध्यम से स्काई हाई कंपनी पर्यटकों को स्काई डाइव करवा रही है. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एवं डायरेक्टर दिग्विजय सिंह ने बताया " उज्जैन देश में एकमात्र स्पिरिचुअल सिटी है, जहां से स्काई डाइविंग का लुत्फ देश दुनिया के पर्यटक उठा रहे हैं."
पहले दिन लुत्फ लेने पहुंचे 9 कपल
स्काई हाई कंपनी के अनुसार "10 हजार फीट की ऊंचाई से डाइविंग का आनंद लेने पहले दिन 9 कपल पहुंचे. रोजाना 12 से 15 उड़ान कराई जा रही हैं. बीते 3 साल में उज्जैन का अनुभव काफी अच्छा रहा. ये चौथा साल है. 700 से अधीक पर्यटक बीते 3 सालों में लुत्फ उठा चुके हैं. इसमें भाग लेने के लिए 30 हजार रुपये के साथ 18% GST के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. 15 फरवरी 2026 तक ये लुत्फ पर्यटक उठा सकते हैं."
बुधवार से रविवार तक डाइविंग
एडवेंचर का लुत्फ सोमवार व मंगलवार को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों दिन डाइविंग बंद रहेगी. 16 से 18 साल तक के बच्चों को माता-पिता की अनुमति लेनी होगी. 18 साल से ऊपर के युवा एडवेंचर का लुत्फ ले सकते हैं. स्काई डाइविंग एडवेंचर में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से अब तक 100 से अधिक पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. इसका समय सुबह 08 बजे से शाम 05 बजे तक है. www.skyhighindia.com से आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
दिल्ली पहुंचे पर्यटक रूद्र ने शेयर किए अनुभव
दिल्ली से इस खास एडवेंचर का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक रूद्र ने कहा "यह मेरे लिए अद्भुत और रोमांचक था. महाकाल के दर्शन करने तो हम सामान्यतः आते ही हैं लेकिन 10 हजार फीट की ऊंचाई से जब मैंने जंप किया तो तीर्थ नगरी के दर्शन हुए और भगवान महाकाल के शिखर के भी दर्शन लाभ मिले. मैं तमाम एडवेंचर प्रेमियों से अपील करता हूं कि वह भी इसका लाभ जरूर उठाएं.
डाइविंग से पहले ट्रेनिंग भी
वहीं, ट्रेनर ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत ने कहा "यहां आने वाला हर युवा उत्साह व रोमांच से भर जाता है. हम हजारों फीट की ऊंचाई से डाइव करवाते हैं और उन्हें ट्रेंड भी करते हैं. उनकी खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. जब वे इस एडवेंचर को कर लेते हैं तो बताते हैं कि महाकाल के दर्शन नीचे से ही नहीं ऊपर से भी अद्भुत हो सकते हैं.'
सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम?
सीओओ एवं डायरेक्टर दिग्विजय सिंह ने बताया "पर्यटकों को सुरक्षा की दृष्टि से चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. स्काई हाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एमएस/ गोफोर्थ एडवेंचर है. हमारा एयरक्राफ्ट new cessana 182p है. डीजीसीए, यूएसपीए मानकों के साथ इसे उड़ाया जा रहा है. एक बार में 6 लोग सवार हो सकते हैं. दो हमारे स्पेशल ट्रेनर के साथ वे डाइव कर सकते हैं."