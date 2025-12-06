ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं, दिव्यांग, बुजुर्गों का रखा जाएगा खास ख्याल

सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को लेकर उज्जैन में बड़ी बैठक, पुलिस को मुख्य आयोजन स्थलों पर क्राउड मैनेजमेंट की मिलेगी ट्रेनिंग.

UJJAIN SIMHASTHA MAHAKUMBH 2028
सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को मिलेगी लग्जरी सुविधा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 7:22 PM IST

उज्जैन: धर्म नगरी अवंतिका में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 के आयोजन को लेकर तैयारियां चल रहीं हैं. शासन प्रशासन इसकी तैयारियां में अभी से जुट गया है. एसपी प्रदीप शर्मा ने सभी एएसपी, डीएसपी को रेंज के अधिकारियों को नोडल नियुक्त कर खास जिम्मेदारी सौंप दी है. ये अधिकारी आगामी कुछ सप्ताह तक शहर में व्यवस्था देखेंगे. इस दौरान पुलिस महकमे के हर विभाग की सिंहस्थ स्पेशल ट्रेनिंग होगी.

पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "प्रयागराज कुंभ की तरह करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी उज्जैन आएंगे. इसी के मद्देनजर पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग जल्द शुरू की जाएगी. जिसमें पुलिस, होमगार्ड, पीटीएस सहित जिले में पुलिस महकमे के हर विभाग को शामिल किया जाएगा. ट्रेनिंग के पूर्व सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन का नोडल अधिकारी खाका तैयार करेंगे और हर शुक्रवार को समीक्षा बैठक कर रिपोर्ट ली जाएगी."

सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को लेकर पुलिस को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग (ETV Bharat)

दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था

कमिश्नर आशीष सिंह ने कहा कि "दिव्यांग बुजुर्गों के लिए नहाने की खास व्यवस्था रहेगी." डीएम रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "प्रशासन भी विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए संयुक्त कार्य योजना तैयार कर रहा है." क्षिप्रा नदी के घाट और सभी मुख्य आयोजन स्थलों पर क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी. संवेदनशील क्षेत्रों में क्यू सिस्टम, रूट डायवर्जन और हाई डेंसिटी मोमेंट्स के लिए पहले से प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं. फोर्स को सेक्टर और जोन आधारित क्षेत्र में तैनात किया जाएगा.

सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल

शहर के सभी मुख्य एंट्री एग्जिट पार्किंग, सुगम आवागमन की व्यवस्था, भीड़ बढ़ने पर ग्रीन कॉरिडोर बनाना और वैकल्पिक मार्गों को शुरू करना. इसके अलावा रियल टाइम अपडेट सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश है. कंट्रोल रूम, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के बीच इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम को मजबूत बनाना है.

वीआईपी मूवमेंट और रूट प्लानिंग

वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी आम श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, इसके लिए निर्धारित मार्ग बफर जोन और समय आधारित प्लान तैयार किया जा रहा है. एएसपी, सीएसपी और डीएसपी इसकी माइक्रो स्टडी कर विस्तृत रूट सुरक्षा रिपोर्ट देंगे. हर शुक्रवार को नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली जाएगी. कंप्लीट रिपोर्ट आने पर पुलिस महकमे की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी.

'शाही और पर्व स्नान की खास व्यवस्था'

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "प्रशासन विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए संयुक्त कार्य योजना तैयार कर रहा है. शहर में प्रवेश के लिए मुख्य मार्ग में इंदौर, देवास, मक्सी, आगर, उन्हेल-नागदा, बड़नगर और चिंतामन जवासिया मार्ग है. शहर से कुछ दूरी पर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे. जहां पर निजी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. जहां से यात्रियों को लाने, ले जाने के लिए सार्वजनिक बसों का संचालन किया जाएगा. शाही स्नान या पर्व स्नान पर यातायात की व्यवस्था अलग होगी."

कमिश्नर और सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि "दिव्‍यांग जन और वृद्ध लोगों के लिए अलग से स्‍नान की व्‍यवस्‍था करेंगे. कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए है. सिंहस्थ 2028 को लेकर सड़क चौड़ीकरण, आवागमन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के कार्य और क्षिप्रा नदी शुद्धिकरण का काम चल रहा है."

