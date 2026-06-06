उज्जैन सिंहस्थ के लिए युवा आपदा मित्रों ने कमर कसी, पलक झपकते शुरू करेंगे रेस्क्यू
उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज. किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्रों को ट्रेनिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 5:49 PM IST
उज्जैन : केंद्रीय गृह मंत्रालय की युवा आपदा मित्र योजना के तहत उज्जैन सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के सहयोग से प्रदेश के 800 युवा वॉलेंटियर्स को 7 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. ये 800 वॉलेंटियर्स बाढ़, भूकंप, आगजनी और मेडिकल इमरजेंसी से निपटेंगे. खासकर सिंहस्थ 2028 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
आपदा मित्रों का 4 चरणों में प्रशिक्षण
ये सभी वॉलेंटियर्स भविष्य में किसी भी आपदा की परिस्तिथियों में प्रभावी भूमिका निभा सकें, इस उद्देश्य के साथ इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है. मध्य प्रदेश के कुल 11 जिलों का चयन किया गया है, जिसके लिए ये 800 युवा आपदा मित्र हैं. इसमें लड़के व लड़कियां दोनों शामिल हैं. ये सभी NSS, NCC, स्काउट गाइड से चयन किये हुए आपदा मित्र हैं. सभी जिलों के 800 आपदा मित्रों को उज्जैन में 4 चरणों मे प्रशिक्षण दिया जाएगा.
सुबह से शाम तक चलती है ट्रेनिंग
डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड उज्जैन संतोष कुमार जाट ने बताया "ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक योजना है. उज्जैन जिले में 18 साल से 40 साल तक की उम्र के छात्र-छात्राओं को हम आपदा प्रबंधन की टेक्निक सिखा रहे हैं. बाढ़, भूकंप अग्नि दुर्घटना व अन्य कई प्रकार की आपदाओं से निपटने के गुर बता रहे हैं. ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम तक जारी रहती है. आने वाले सिंहस्थ में भी हम इनकी सेवाएं लेंगे."
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जल आपदा में काम करने के गुर बताए
इसके साथ ही श्रावण मास में भगवान महाकाल की सवारी के साथ ही तमाम बड़े आयोजनों में श्री रामघाट, मंदिरों में और अन्य जगहों पर सेवाएं हम लेंगे. इन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही. हम लोग इन्हें शिप्रा के श्री रामघाट लेकर गए, जहां जल आपदा से किस प्रकार से निपटें, डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाएं ये सारी टेक्निक समझाई गई है. लड़कियों को भी सभी टेक्निक सिखा रहे हैं.
एडीएम अत्येन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया "योजना का उद्देश्य युवाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षित स्वयंसेवक बनाकर समाज में सुरक्षा और जागरूकता की मजबूत श्रृंखला विकसित करना है. युवा भारत की अमूल्य धरोहर हैं और देश को विकसित व आपदा-सुरक्षित बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी."