सिंहस्थ के कार्यों की डेडलाईन तय, मोहन यादव बोले- 2027 की दीपावली तक पूरे हो जाएं काम
सिंहस्थ के कामों के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने डेडलाईन कर दी तय, बोले- जितने अधिकारी कर्मचारी चाहिए विभागों से पूर्ति की जाए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 8:57 PM IST
भोपाल: सिंहस्थ के कामों के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने डेडलाईन तय कर दी है. 6 महीने के भीतर ये सारे काम निपटाए जाने हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 के लिए प्रस्तावित सभी कार्य वर्ष 2027 की दीपावली तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिए जाएं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की मंगलवार को मंत्रालय में हुई पांचवी बैठक में दिए. मंत्रिमंडलीय समिति ने 2923 करोड़ 84 लाख रुपये की राशि के 22 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की. मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक इस मंत्रिमंडलीय समिति की अगली बैठक उज्जैन में होगी.
जितने अधिकारी कर्मचारी चाहिए विभागों से पूर्ति की जाए: सीएम
सिंहस्थ 2028 के लिए गठित की गई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई. इसमें मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ से जुड़े कामों में तेजी लाने को कहा. सबसे ज्यादा जोर विकास कार्यों की निगरानी के साथ सिंहस्थ के सफल संचालन, सूचना और संचार की गतिविधियों के लिए अमले पर दिया गया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "इन सब कामों के लिए जितने जितने अधिकारियों-कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी संबंधित विभागों से तत्काल पूर्ति की जाए. सिंहस्थ के सफल संचालन के लिए पर्याप्त अधिकारियों-कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें." उन्होंने कहा कि इसके लिए जो जरूरी ट्रेनिंग है, वो दी जाए और सारे काम गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं. मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ के सारे कामों की डेडलाईन भी तय कर दी है.
सीएम ने कहा सिंहस्थ के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट जरुरी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ के लिए हो रहे कार्यों की क्वालिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो ये तय किया जाना चाहिए. इसके लिए इन कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट आवश्यक रूप से कराया जाए. सिंहस्थ के लिए उज्जैन के विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाले भवनों का निर्माण इस प्रकार किया जाए, ताकि वे सिंहस्थ के बाद होने वाले वार्षिक आयोजनों के लिए भी उपयोगी हों. इसी प्रकार सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाए, जिससे महाकाल लोक के अतिरिक्त उज्जैन के अन्य प्रमुख तीर्थों तक आवागमन अधिक सुगम हो सके. उन्होंने कहा, "दूरदराज से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से उज्जैन के 100 किलोमीटर रेडियस में होम स्टे, पार्किंग और अन्य जन सुविधाएं प्राथमिकता में होना चाहिए." मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षिप्रा नदी पर पैदल तीर्थ यात्रियों के लिए अलग से ब्रिज बनाने के निर्देश भी दिए.
2923 करोड़ 84 लाख रुपये के कामों को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने 139.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी है. यहां से सीसीटीवी, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स जरिए मेले की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनीटरिंग होगी. एआई के जरिए भीड़ प्रबंधन, मोबाइल एप से रूट, पार्किंग और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
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सायबर सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर भी यह केंद्र नजर रखेगा. बैठक में लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से मेला कंट्रोल रूम, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, बस स्टैंड, इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांसिट हब से लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक स्काईवॉक निर्माण, सर्किट हाउस निर्माण, मेला क्षेत्र में स्थाई अधोसंरचना निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई.