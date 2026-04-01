ETV Bharat / state

स्पिरिचुअल सिटी बनने की ओर उज्जैन, युद्धस्तर पर निर्माण, देखें कैसे तैयार हो रहा सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर

स्पिरिचुअल सिटी बनने की ओर उज्जैन, युद्धस्तर पर निर्माण कार्य ( ETV BHARAT )

प्रशासन के अनुसार इस बार के महाकुंभ में करीब 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे. इसी के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं. श्रद्धालुओं के स्नान के लिए शिप्रा नदी पर घाटों का विस्तार भी किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इसके लिए 9 से ज्यादा सरकारी विभागों को निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सारा फोकस उज्जैन से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी पर है. साथ ही शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को भी प्राथमिकता पर रखा गया है.

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में दिन-रात निर्माण कार्य चल रहे हैं. काम करने वाली एजेंसियों की डेडलाइन तय कर दी है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं. युद्धस्तर पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए काम किए जा रहे हैं. शहर के अंदर व बाहर सड़कों का चौड़ीकरण, शिप्रा नदी पर नए स्नानघाट, 19 से अधिक पुल, उज्जैन-इंदौर रोड का चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है.

उज्जैन जिला प्रशासन के अनुसार उज्जैन में 19 से अधिक नए पुलों का निर्माण का काम जारी है. इसके साथ ही उज्जैन-इंदौर रोड को 4 लेन में बदला जा रहा है. देवास-उज्जैन रोड़ को भी फोरलेन किया जा चुका है. इंदौर से उज्जैन तक स्पीड ट्रेन भी चलाई जाएगी. श्री अंगारेश्वर और सिद्धवट के बीच शिप्रा नदी पर नए स्नान-घाट बन रहे हैं. रामघाट के पास छोटे-बड़े पुल और नए घाट विकसित किए जा रहे हैं.

उज्जैन में 19 से अधिक नए पुलों का निर्माण (ETV BHARAT)

उज्जैन शहर के अंदर सड़कों का चौड़ीकरण

उज्जैन शहर के अंदर भी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है. इसके तहत व्यापक स्तर पर बाधा बनने वाले मकानों व दुकानों को तोड़ा जा रहा है. बुधवार को भी महाकाल मार्ग चौड़ीकरण के लिए 12 मकानों पर बुलडोजर चला. इसके पीछे प्लानिंग ये है कि महाकाल मंदिर तक पहुंच को सुगम बनाया जाए. शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है.

सड़कों के चौड़ीकरण के लिए मकान धराशाई (ETV BHARAT)

प्रशासन द्वारा इस मार्ग पर कुल 14 मकानों का अधिग्रहण किया गया था, जिनमें से 12 मकानों को हटाने की कार्रवाई हुई. योजना के तहत प्रभावित 12 मकान मालिकों को कुल 4 करोड़ 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है.

श्रद्धालुओं की मिलेगी वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं

कलेक्टर रोशन सिंह का कहना है "सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी करते हुए ही कार्रवाई की जा रही है. इस सड़क के चौड़ीकरण के बाद हरिफाटक से सीधे महाकाल मंदिर की पार्किंग तक पहुंच आसान हो जाएगी. इससे त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी. सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह मार्ग शहर के प्रमुख कनेक्टिविटी रूट के रूप में विकसित होगा."