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उज्जैन के नीलकंठ द्वार मार्ग पर नहीं चलेंगे ऑटो और ई-रिक्शा, श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था

नीलकंठ द्वार मार्ग पर नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा ( ETV Bharat )

नीलकंठ द्वार और यादव धर्मशाला मार्ग पर ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा प्रतिबंधित (ETV Bharat)

एएसपी आलोक शर्मा ने बताया कि "उज्जैन में ट्रैफिक प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. सिंहस्थ की तैयारियों के तहत शहर में कई सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे यातायात का दबाव और बढ़ गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए हरिफाटक टी से नीलकंठ द्वार तथा यादव धर्मशाला तक के मार्ग को ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के लिए प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया है."

उज्जैन: आगामी सिंहस्थ महापर्व और शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के कारण बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हरिफाटक टी से नीलकंठ द्वार और यादव धर्मशाला मार्ग पर ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के संचालन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि "इस संबंध में पहले ऑटो रिक्शा संघ और ई-रिक्शा संघ के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में सभी पक्षों ने आमजन को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद जिला प्रशासन की बैठक में भी इस विषय को रखा गया, जहां इस निर्णय को लेकर व्यापक सहमति बनी.

श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था

एएसपी आलोक शर्मा ने कहा कि "नीलकंठ द्वार मुख्य रूप से प्रोटोकॉल एंट्री के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि सामान्य श्रद्धालुओं के लिए त्रिवेणी और इंटरप्रिटेशन सेंटर की ओर से दर्शन व्यवस्था उपलब्ध है. इसलिए इस निर्णय का आम श्रद्धालुओं पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही आसपास के स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है.

महाकाल नीलकंठ द्वार मार्ग पर ऑटो और ई रिक्शा प्रतिबंधित (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "नीलकंठ द्वार तक पहुंचने वाली गलियों में भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा, ताकि यातायात प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सके. इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. विभिन्न स्थानों पर साइनेज लगाए जा रहे हैं और यातायात पुलिस की टीम लगातार लोगों को नई व्यवस्था की जानकारी दे रही है."

एएसपी शर्मा ने कहा कि "ट्रैफिक प्रबंधन केवल पुलिस बल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें जनसहयोग भी आवश्यक है. इसी उद्देश्य से सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पीए सिस्टम) और अन्य माध्यमों से लगातार प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि लोगों को नई व्यवस्था की पूरी जानकारी रहे और किसी प्रकार का भ्रम न बने."