ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए विशेष पहल, उज्जैन में अब तक की सभी नगर सरकार एक मंच पर

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी जारी. सभी दलों के नेताओं को साधने की कवायद. पहल महापौर मुकेश टेटवाल ने की. सभी से सुझाव मांगेंगे.

UJJAIN SIMHASTHA 2028
उज्जैन में स्नेह सम्मेलन का आयोजन होटल में (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 5:57 PM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए सरकार अपने स्तर पर तैयारी में जुटी है. उज्जैन जिला प्रशासन के साथ ही नगर निगम प्रशासन भी अपने लेवल पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. इसी को देखते हुए उज्जैन महापौर मुकेश टेटवाल ने विशेष तैयारी की है. इसके तहत उज्जैन के दलों के नए-पुराने सभी पार्षदों को एक मंच पर लाने की तैयारी है. इसमें पार्षदों से सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए सुझाव मांगे जाएंगे.

महापौर को सभी दलों के नेता देंगे सुझाव

सिंहस्थ 2028 को लेकर इस प्रकार की तैयारी मिसाल बनने जा रही है. साल 1971 से लेकर आज तक की नगर सरकार के सभी पार्षदों के साथ बैठक होगी. इसमें कांग्रेस-भाजपा सहित निर्दलीय पार्षद और पूर्व पार्षद शामिल होंगे. इन जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग समय मे सिंहस्थ महापर्व को सफल बनाने में अहम योगदान दिया है. महापौर मुकेश टटवाल की पहल पर खास आयोजन 14 नवंबर शुक्रवार को शहर में होगा. खास बात यह है पहली बार कोई जनप्रतिनिधि निजी खर्चे पर ये बैठक कर रहा है.

उज्जैन महापौर मुकेश टेटवाल (ETV BHARAT)

स्नेह सम्मेलन का आयोजन होटल में

महापौर मुकेश टेटवाल ने बताया "शहर में होने जा रहे इस कार्यक्रम को स्नेह सम्मेलन नाम दिया गया है. कार्यक्रम शुक्रवार 14 नवंबर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल सम्राट विक्रमादित्य में होगा. कार्यक्रम में नगर सरकार में रहे तमाम जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत न्योता भेजा जा रहा है. नगर सरकार का गठन 1971 में हुआ था. लगभग 208 पार्षदों की लिस्ट तैयार हुई है, जिसमें सभी दल के पार्षद शामिल हैं."

पहले के सिंहस्थ के आयोजन के अनुभव काम आएंगे

सभी पार्षद और पूर्व पार्षद मिलकर सिंहस्थ 2028 के लिए अपने अनुभव साझा करेंगे. शहर के अंदर की व्यवस्थाओं को कैसे चाकचौबंद रखा जाए, इस पर खास चर्चा होगी. महापौर मुकेश टेटवाल ने बताया "बैठक के लिए पूर्व नगर निगम अध्यक्ष आजाद यादव, प्रकाश चित्तोड़ा, सोनू गहलोत से संपर्क हुआ है. पूर्व महापौर में रामेश्वर अखंड, मदनलाल ललावत, इंदिरा त्रिवेदी, मीना जूनवाल से चर्चा हुई है. अन्य तमाम जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है."

Last Updated : November 12, 2025 at 6:36 PM IST

TAGGED:

UJJAIN MAYOR INITIATIVE
UJJAIN ALL PARTY MEETING
MAYOR MUKESH TETWAL
UJJAIN NEWS
UJJAIN SIMHASTHA 2028

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एक और सनातनी हिंदू यात्रा वृंदावन तक, आतंकवाद के विरोध में हिन्दू महासभा की हुंकार

महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में 'पाक जिंदाबाद' और 'ब्लास्ट' लिखे नारे से हड़कंप, गाड़ी की जांच

राजगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी, मिल्क में मिली यूरिया, चलता फिरता लैब खोल रहा है पोल

जबलपुर में आर्मी की मैराथन, कोई भी हो सकता है शामिल, पुरस्कारों की होगी बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.