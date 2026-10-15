उज्जैन सिंहस्थ के दौरान 24 घंटे लंगर चलाएगा सिख समाज, श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन, हेल्थ कैंप
उज्जैन सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में अमृतसर की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी. रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:33 PM IST
उज्जैन : सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच सिख समाज की प्रस्तावित सेवा व्यवस्था चर्चा में है. पंजाब के अमृतसर स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सचिव एस बलविंदर सिंह कलहवान के नेतृत्व में उज्जैन एवं इंदौर के पदाधिकारियों व समाजजनो के साथ बैठक हुई. इसमें उज्जैन के अति प्राचीन गुरु नानक घाट व अन्य तीर्थों के जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं के बेहतर व्यवस्था पर चर्चा हुई.
सिंहस्थ महापर्व 2028 के दौरान समाज की ओर से श्रद्धलुओं के लिए 24 घंटे लंगर, चिकित्सा शिविर, दवाइयां, आवास, घाटों की सफाई परिवहन और श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी करने पर सहमति बनी.
उज्जैन के प्राचीन गुरुद्वारा में चलेगा लंगर
उज्जैन में गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी ने बताया "सिंहस्थ में देश दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रो से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे. ऐसे आयोजन में दिन-रात भोजन उपलब्ध कराना बड़ी व्यवस्था होती है. सिख समाज की प्रस्तावित योजना में शिप्रा नदी किनारे अति प्राचीन गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर की व्यवस्था शामिल है. गुरुद्वारे की सामुदायिक रसोई में भोजन तैयार करने से लेकर परोसने, बर्तन साफ करने तक अनेक लोग अपनी इच्छा से सेवा करते हैं."
कैसे चलती है सामूहिक सेवा व्यवस्था
इकबाल सिंह गांधी ने बताया "सिख समाज की सामूहिक सेवा व्यवस्था के केंद्र में संगत सेवा और साझा जिम्मेदारी की भावना है. संगत यानी समुदाय की सामूहिक भागीदारी और सेवा यानी बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के दूसरों की सहायता करना. गुरुद्वारों में यह भावना रोजमर्रा के कार्यों में दिखाई देती है. बड़े आयोजनों में इस भागीदारी को कई तरह के कामों में बदल जाता है. कुछ लोग भोजन तैयार करते हैं. कुछ परोसते हैं, कुछ सफाई करते हैं. दूसरे लोग व्यवस्था सामग्री और जरूरतमंदों की सहायता में योगदान देते हैं."
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हेल्पलाइन से श्रद्धालुओं को मिलेगी त्वरित मदद
योजना अनुसार बड़े धार्मिक आयोजनों में दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के सामने ठहरने की जगह ढूंढने, रास्तों की जानकारी लेने और जरूरत के समय सहायता पाने जैसी चुनौतियां बनी रहती है. सिख समाज की प्रस्तावित योजना में पार्किंग व्यवस्था से लेकर आवास व्यवस्थाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक समन्वय से होगी. उज्जैन गुरुनानक गुरुद्वारे घाट के प्रमुख बाबा त्रिलोचन ने बताया "बैठक में शामिल उज्जैन, इंदौर, पंजाब अमृतसर के सभी पदाधिकारियों और प्रतिनिधियो ने चर्चा की." समाज के उज्जैन प्रवक्ता एस.एस. नारंग ने कहा "घाटों की सफाई के लिए उज्जैन के भी सेवादर महिला, पुरुष, बच्चे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे."