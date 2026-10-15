ETV Bharat / state

उज्जैन सिंहस्थ के दौरान 24 घंटे लंगर चलाएगा सिख समाज, श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन, हेल्थ कैंप

उज्जैन सिंहस्थ के दौरान 24 घंटे लंगर चलाएगा सिख समाज ( ETV BHARAT )

उज्जैन : सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच सिख समाज की प्रस्तावित सेवा व्यवस्था चर्चा में है. पंजाब के अमृतसर स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सचिव एस बलविंदर सिंह कलहवान के नेतृत्व में उज्जैन एवं इंदौर के पदाधिकारियों व समाजजनो के साथ बैठक हुई. इसमें उज्जैन के अति प्राचीन गुरु नानक घाट व अन्य तीर्थों के जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं के बेहतर व्यवस्था पर चर्चा हुई.

सिंहस्थ महापर्व 2028 के दौरान समाज की ओर से श्रद्धलुओं के लिए 24 घंटे लंगर, चिकित्सा शिविर, दवाइयां, आवास, घाटों की सफाई परिवहन और श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी करने पर सहमति बनी.