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उज्जैन के गणेश पंडालों में लगे पोस्टर्स, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मंदिर ही निशाने पर क्यों?

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण प्रशासन के लिए चुनौती. हिंदू संगठनों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप लगाया. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Posters Ganesh Pandals
उज्जैन के गणेश पंडालों में लगे पोस्टर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 4:36 PM IST

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उज्जैन : सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण का मुद्दा गर्म है. खड़े हनुमान मंदिर को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई के बीच अब शहर के करीब 50 गणेश पंडालों में हिंदू संगठनों ने बैनर पोस्टर लगाकर धार्मिक स्थलों को हटाने में भेदभाव के आरोप प्रशासन पर लगाए हैं.

शहर के 60 मंदिर तोड़ने का आरोप

गणेश पंडालों में लगे पोस्टर्स में दावा किया गया है "शहर के 5 नंबर नाका क्षेत्र में करीब 8 कॉलोनियां सिंहस्थ भूमि पर अतिक्रमण कर विकसित की गई हैं. जुना सोमवारिया क्षेत्र में भी सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है. जूना सोमवारिया में पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. लेकिन बाद में वहां दोबारा निर्माण किए जाने की स्थिति सामने आई है."

हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक रितेश माहेश्वरी (ETV BHARAT)

हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक रितेश माहेश्वरी का कहना है "सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों के दौरान हिंदू समाज ने 60 छोटे-बड़े मंदिर शासन को दिए हैं. इनमें गाड़ी अड्डे से लेकर गोपाल मंदिर कोयला फाटक से छोटा पूल और वीडी क्लॉथ मार्केट से बड़ा पुल सहित विभिन्न क्षेत्रों के मंदिर शामिल हैं."

Posters Ganesh Pandals
खड़े हनुमान मंदिर को नहीं हटाने की मांग (ETV BHARAT)

मंदिरों की तरह सभी जगह हो कार्रवाई

रितेश माहेश्वरी का कहना है "सिंहस्थ क्षेत्र और सड़क चौड़ीकरण की जद में विशेष धर्म के 11 स्थान भी आते हैं. यदि विकास कार्यों के लिए मंदिरों पर कार्रवाई की जा सकती है तो अन्य अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलना चाहिए. शहर के 5 नंबर नाका क्षेत्र की करीब 20 कॉलोनी को 450 से अधिक नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई." पंडालों में लगाए गए पोस्टर में प्रसिद्ध बड़े सराफा क्षेत्र के खड़े हनुमान मंदिर कोई यथास्थान रखने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है.

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सड़क चौड़ीकरण करने मंदिर ही निशाने पर क्यों (ETV BHARAT)

नगर निगम ने भेदभाव का आरोप नकारा

हिंदू संगठनों का कहना है "सिंहस्थ और विकास कार्यों के लिए जब समाज ने कई मंदिरों को हटाने अथवा स्थानांतरित करने में सहयोग दिया तो खड़े हनुमान मंदिर को भी यथास्थान रखने पर प्रशासन को विचार करना चाहिए." ETV भारत से नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने कहा "शहर में हो रहे विकास कार्यों, सड़क चौड़ीकरण के बीच आने वाले धार्मिक स्थलों को लेकर समाज के समन्वय के बाद सभी जगह समान कार्रवाई की जा रही है."

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