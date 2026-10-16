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उज्जैन में शिप्रा किनारे महामंडलेश्वर का आलीशान होटल जमींदोज, अभी दो दर्जन मंदिर रडार पर

उज्जैन में महामंडलेश्वर का आलीशान होटल जमींदोज ( ETV BHARAT )

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेज है. इस दौरान अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है. शहर के अंकपात से खाकचौक की और जाने वाले मार्ग पर स्थित दो दर्जन से अधिक मंदिरों और आश्रमों पर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लाल निशान लगाए गए. इसके विरोध में पुजारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. शुक्रवार को नगर निगम ने शिप्रा नदी किनारे जूना अखाडा से जुड़े महामंडलेश्वर का होटल जमींदोज कर दिया.

दो बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया होटल