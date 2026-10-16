उज्जैन में शिप्रा किनारे महामंडलेश्वर का आलीशान होटल जमींदोज, अभी दो दर्जन मंदिर रडार पर
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों पर बुलडोजर चलना जारी है. दो दर्जन मंदिर-आश्रम में लगाए लाल निशान. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:33 PM IST
उज्जैन : सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेज है. इस दौरान अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है. शहर के अंकपात से खाकचौक की और जाने वाले मार्ग पर स्थित दो दर्जन से अधिक मंदिरों और आश्रमों पर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लाल निशान लगाए गए. इसके विरोध में पुजारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. शुक्रवार को नगर निगम ने शिप्रा नदी किनारे जूना अखाडा से जुड़े महामंडलेश्वर का होटल जमींदोज कर दिया.
दो बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया होटल
हरियाणा सेवा आश्रम के ज्योतिगिरी महारज का आलीशान 4 मंजिला होटल पर बुलडोजर चला. मौके पर लॉ ऑर्डर की व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस बल तैनात रहा. नगर निगम भवन अधिकारी राजकुमार राठौर ने बताया "लालपुल से नरसिंह घाट वाले मार्ग पर शिप्रा नदी किनारे लगभग 8 हजार वर्ग फुट में बने 4 मंजिला भवन को हटाने के लिए दो बार नोटिस जारी किए गए थे. बावजूद इसके आश्रम संचालक द्वारा हटाने की कार्रवाई स्वेच्छा से नहीं की गई."
शिप्रा के 200 मीटर दायरे के निर्माण अवैध
इससे पहले नगर निगम ने माधवनांदन आश्रम, शंकराचार्य मठ समेत 5 जगहों पर करवाई की. ध्वस्त किये गए ये निर्माण शिप्रा नदी किनारे अवैध रूप से बनाये गए थे. न्यायालय ने प्रशासन के याचिकाकर्ता एडवोकेट सत्यनारायण सोमानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए थे. इसमे आपत्ति थी कि शिप्रा नदी किनारे 100 से 200 मीटर के दायरे में बने निर्माण अवैध हैं. इससे नदी भी असुरक्षित है.
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अंकपात मार्ग 100 फीट चौड़ा होगा
उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना के अनुसार अंकपात मार्ग खाकचौक के पास लगभग 45 फुट चौड़ा मार्ग है, जिसे 100 फीट किया जाना है. इसी में 2 दर्जन से अधिक मंदिर व आश्रम हैं. मार्ग में आने वाले उत्तरमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी कहना है "25 फीट का निशान मंदिर में लगाया है, जिसे 15 फीट कम किया जाना चाहिये. पंडित-पुजारियों के साथ बैठक कर सहमति से निर्णय लेना चाहिए. अगर इस तरह कार्रवाई हुई तो मंदिरों का मूल स्वरूप ही खत्म हो जाएगा. मंदिरों पर लाल निशान लगाए गए हैं. नोटिस मिलने के बाद हम प्रशासन से चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे. तब तक कार्रवाई नहीं होने देंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े."