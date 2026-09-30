अब महाकाल मंदिर के गेट पर गरजा बुलडोजर, अवंतिका द्वार के सामने 39 दुकानें-होटल होंगे ध्वस्त
उज्जैन में सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेज. अब महाकाल मंदिर से सटे कोट मोहल्ला चौराहे में तोड़फोड़ की तैयारी. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 5:42 PM IST
उज्जैन : सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में 500 किलोमीटर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है. इसी क्रम में मास्टर प्लान के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर के अवंतिका द्वार से महाकाल घाटी तक, जिसे कोट मोहल्ला चौराहा भी कहा जाता है, को कुल 24 मीटर चौड़ा किए जाने की योजना है. ये मार्ग अभी 12 मीटर हो चुका है, 12 मीटर और बचा है.
बुलडोजर पहुंचते ही व्यापारियों में हड़कंप
योजना के तहत सरस्वती शिशु मंदिर मार्ग, गंगा गार्डन मार्ग, बड़ा गणेश मंदिर मार्ग को भी चौड़ा किया जा रहा है. बुधवार 30 सितंबर को नगर निगम की टीम महाकाल मंदिर के अवंतिका द्वार के सामने कार्रवाई के लिए पहुंची. इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया. व्यापारियों ने कहा कि कम से कम 7 दिन का समय तो हमें दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने जो आर्डर जारी किया, उसे समझने का मौका दिया जाना चाहिए. जवाब में अधिकारियों ने कहा कि पिछले 3 सालों से यह केस चल रहा था. अब कोर्ट ने आपके स्टे को खारिज कर दिया है, जितना जल्दी हो सके अपना सामान समेट लें. करवाई 24 घंटे बाद शुरू कर दी जाएगी.
हाई कोर्ट ने स्टे खारिज किया
सहायक यंत्री दीपक तोकरिया ने बताया "स्मार्ट सिटी उज्जैन की 12 करोड़ 50 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों की यह योजना है. इसमें मुख्य रूप से 4 मार्ग हैं. महाकाल के अवंतिका द्वार से महाकाल घाटी तक 200 मीटर मार्ग, सरस्वती शिशु मंदिर मार्ग, गंगा गार्डन मार्ग व बड़ा गणेश मंदिर मार्ग, महाकाल मंदिर के अवंतिका द्वार से महाकाल घाटी का बचा है. बाकी सब लगभग पूरे होने को हैं. ये मार्ग कुल 24 मीटर चौड़ा होगा. पिछले 3 सालों से अटका पड़ा है. दो दिन पूर्व ही हाई कोर्ट से स्टे खरिज हुआ है. अब कार्रवाईं की जाएगी."
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व्यापारियों को 24 घंटे की मोहलत दी
भवन अधिकारी राजकुमार राठौर और राजेंद्र रावत भवन निरीक्षक ने बताया "सभी 39 व्यापारियों, मकान, दुकान होटल मालिकों को 24 घंटे में खाली करने का समय दिया है. गुरुवार सुबह से तोडने की कार्रवाईं शुरू कर दी जाएगी. होटल हठीले का अलग से स्टे है, जिस पर सुनवाई होने के बाद निर्णय लिया जाएगा." मौके पर मौजूद व्यापारी चंद्रशेखर काले का कहना है "प्रशासन व्यापारियों का दर्द नहीं समझ रहा है. जबकि नगर निगम को सबसे ज्यादा राजस्व इसी इलाके से मिलता है."