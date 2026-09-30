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अब महाकाल मंदिर के गेट पर गरजा बुलडोजर, अवंतिका द्वार के सामने 39 दुकानें-होटल होंगे ध्वस्त

अब महाकाल मंदिर के गेट पर गरजा बुलडोजर ( ETV BHARAT )

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में 500 किलोमीटर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है. इसी क्रम में मास्टर प्लान के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर के अवंतिका द्वार से महाकाल घाटी तक, जिसे कोट मोहल्ला चौराहा भी कहा जाता है, को कुल 24 मीटर चौड़ा किए जाने की योजना है. ये मार्ग अभी 12 मीटर हो चुका है, 12 मीटर और बचा है.