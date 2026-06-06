उज्जैन सिंहस्थ के लिए रेलवे ने मांगे सुझाव, मीटिंग में बुलाए 17 सांसद, पहुंचे महज 5
रतलाम रेल मंडल ने सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर परियोजनाओं की जानकारी संबंधित सांसदों दी. सांसदों ने कई सुझाव दिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 1:45 PM IST
रतलाम : उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए रेलवे भी तैयारी में जुटा है. रतलाम रेल मंडल कार्यालय पर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक ने 17 सांसदों की बैठक बुलाई. बैठक में 12 सांसद समय ही नहीं निकाल सके. केंद्र में मंत्री सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाबर ही बैठक में शामिल होने पहुंचे. खास बात ये है कि मीटिंग में उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ही नहीं पहुंचे.
रेलवे ने सांसदों के सुझावों को नोट किया
बैठक में सिंहस्थ 2028 के लिए रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत संचालित हो रही सभी प्रमुख रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा पर चर्चा हुई. पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे ने उपस्थित सांसदों और सांसदों के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सभी को रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई. महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय ने सांसदों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी विषयों एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा आश्वस्त किया.
रेलवे प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस की जानकारी दी
रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार ने बताया "पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक के साथ रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी संसदीय क्षेत्र के सांसदों की बैठक का आयोजन किया गया. इसमें इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना, डॉ.अंबेडकर नगर-ओंकारेश्वर गेज परिवर्तन कार्य, इंदौर स्टेशन पुनर्विकास परियोजना, रतलाम-इंदौर वाया फतेहाबाद मार्ग, उज्जैन-फतेहाबाद खंड के दोहरीकरण, विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव, ट्रेनों के विस्तार, इंदौर एवं उज्जैन से नई रेल सेवाओं के संचालन तथा यात्री सुविधाओं से जुड़े अन्य विषय पर चर्चा की गई. मीटिंग में रेलवे द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के प्रोजेक्ट की जानकारी सांसदों को दी गई."
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मीटिंग में ये सांसद नहीं आए
मीटिंग में रतलाम सांसद अनीता नगर सिंह चौहान, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, सांसद भोपाल आलोक शर्मा, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा. बैठक में 12 सांसदों ने अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में जाना उचित ही नहीं समझा. इन सभी सांसदों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर बैठक की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी.