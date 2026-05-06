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उज्जैन में सिहंस्थ 2028 को लेकर रेलवे की तैयारियां तेज, 2027 से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य

उज्जैन में रेलवे के विकास कार्यों का जायजा लेने निरीक्षण यान से पहुंचे अनिल फिरोजिया, मेमू ट्रेनों को कंटिन्यूअस चलाने की रखी गई मांग.

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रेलवे के विकास कार्यों का जायजा लेने निरीक्षण यान से पहुंचे अनिल फिरोजिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 4:03 PM IST

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उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने निरीक्षण यान से उज्जैन का दौरा किया. इस दौरान रेलवे के महाप्रबंधक राम आश्रय पांडे सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. सांसद ने विभिन्न रेलवे परियोजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लेकर उनकी प्रगति की समीक्षा की.

2027 से पहले कार्य पूरा करने का है लक्ष्य

निरीक्षण के दौरान सांसद फिरोजिया ने नईखेड़ी, हासमपुरा, प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन का दौरा किया. सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि "रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के चलते काम तेज गति और गुणवत्ता के साथ किए जा रहा है. इस कार्य को जून 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है."

उज्जैन में सिहंस्थ 2028 को लेकर रेलवे की तैयारियां तेज (ETV Bharat)

मेमू ट्रेनों को लगातार चलाने की मांग

सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि "सिंहस्थ के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है. मेले के दौरान करीब 7 हजार राउंड अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, जिससे श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम होगा. वहीं, पहले इंदौर–फतेहाबाद–उज्जैन रूट पर मेमू ट्रेनें सीमित फेरों में चलती थीं, लेकिन अब इन्हें लगातार चलाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा इंदौर–गौतमपुरा–बरनगर–रतलाम–नागदा–उज्जैन रूट पर भी अतिरिक्त फेरों की योजना बनाई जा रही है, ताकि यात्रियों और तीर्थयात्रियों को सुविधा मिल सके."

नए रेलवे स्टेशनों का विकास

सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए कई रेलवे स्टेशनों का निर्माण और विकास किया जा रहा है. इनमें चिंतामण, विक्रम नगर, नागदा सहित नईखेड़ी, हासामपुरा और पिंगलेश्वर क्षेत्र के स्टेशन शामिल हैं. इन स्टेशनों से यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाया जाएगा. सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि "उज्जैन-इंदौर रूट क्षेत्र की जीवन रेखा है, जहां बड़ी संख्या में छात्र और दैनिक यात्री सफर करते हैं. नई ट्रेन सेवाओं से उन्हें भी राहत मिलेगी. इसके साथ ही सिंहस्थ में आने वाले तीर्थयात्रियों को सस्ती और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी."

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