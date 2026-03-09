ETV Bharat / state

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण पर बवाल, महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक बाजार बंद

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण सरकार और प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द. कई इलाकों में लोगों में गुस्सा, अब मार्केट बंद कर विरोध.

Ujjain Protests road widening
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का विरोध बढ़ा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 6:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. कहीं सड़क चौड़ीकरण तो पुल-पुलिया निर्माण और कहीं भवन निर्माण के कार्य जारी हैं. इस बीच शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं. सड़क चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के आशियाने चपेट में आ रहे हैं तो दुकानों पर भी संकट है.

सड़क चौड़ीकरण के विरोध में बाजार बंद (ETV BHARAT)

हाई कोर्ट जाने की तैयारी में दुकानदार

सड़क चौड़ीकरण के विरोघ में हर दूसरे दिन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर से द्वारकाधीश गोपाल मंदिर तक और ढाबा रोड के रहवासी और दुकानदार सड़क चौड़ीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे. बर्तन, सोना-चांदी, पूजन सामग्री व अन्य व्यापारियों ने अपना व्यापार बंदकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. दुकनदारों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे.

चौड़ीकरण हुआ तो दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे

व्यापारी एवं रहवासी महासंघ ने ज्ञापन में कहा है "वर्ष 1960 में आगामी 100 वर्षों की आवश्यकता पूरी करने का आश्वासन देते हुए रोड को 40 फुट चौड़ा किया गया था. अगर प्रशासन 20 मीटर तक चौड़ीकरण करता है तो व्यापारियों के पास कुछ नहीं बचेगा. 40 फीट मार्ग पर्याप्त है, 65 फीट करने की जरूरत नहीं है. आम दिनों में 40 फीट की सड़क पर 20 फीट तो ठेले, ई-रिक्शा व अन्य का कब्जा रहता है. प्रशासन को उन पर ध्यान देना चाहिए. सिर्फ दुकानें ही नहीं, दुकानों के ऊपर पुश्तैनी घर हैं."

Ujjain Protests road widening
महाकाल मंदिर से लेकर गोपाल मंदिर तक बाजार बंद (ETV BHARAT)

व्यापारियों ने उठाई ये मांगें

ज्ञापन में मांग की गई है "महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर का मार्ग नो व्हीकल जोन कर देना चाहिए. दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए ई-व्हीकल की व्यवस्था की जाए. बाजार में एक साइड पार्किंग दे दी जाए. जयपुर की तर्ज पर एक समान हेरिटेज कलर किया जाए. इन बाजारों के उजड़ने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे."

महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर व्यस्ततम क्षेत्र

श्री महाकालेश्वर मंदिर चौराहा से द्वारकाधीश गोपाल मंदिर और ढाबा रोड का मार्ग शहर का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है. रोजाना इस मार्ग से बाबा महाकाल के दर्शनार्थियों के वाहनों का जमावड़ा, पैदल यात्रियों का सैलाब होता है. ये सबसे प्राचीन क्षेत्र भी कहा जाता है. हजारों रहवासी, व्यापारी इस क्षेत्र में वर्षों से बर्तन, सोना, चांदी, पूजन सामग्री व आर्टिफिशियल आइटम, भगवान की ड्रेसेस व अन्य का व्यापार करते आ रहे हैं.

Ujjain Protests road widening
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण सरकार और प्रशासन के लिए सिरदर्द (ETV BHARAT)

40 फीट का रोड 65 करने की योजना

बाबा महाकालेश्वर की सवारी हो या फिर कोई और धार्मिक आयोजन, ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं. समय के अनुसार शहर में बढ़ती आबादी और आने वाले दर्शनार्थियों, यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रख प्रशासन ने इस क्षेत्र के सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई, जिसमें 35 से 40 फीट के सड़क मार्ग को 65 फीट करने की योजना है. इसी चौड़ीकरण के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. प्रदर्शन में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता रवी राय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी भी शामिल हुए.

उज्जैन के कई इलाकों में हो चुका है विरोध

अब तक रहवासी और व्यापारी सिंहस्थ के लिए निर्माण कार्य के चलते शहर के ढाबा रोड, केडी गेट, कमरी मार्ग, तेलीवाड़ा, कंठाल, पिपलीनाका, गढ़कालिका, भैरवगढ़ मार्ग, दारु गोदाम क्षेत्र शास्त्री नगर व अन्य मार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. श्री महाकालेश्वर मंदिर मार्ग, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर मार्ग, ढाबा रोड मार्ग को लेकर प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है.

TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA 2028
UJJAIN PROTEST MARKET CLOSE
UJJAIN PLAN ROAD WIDEN 65 FEET
UJJAIN NEWS
UJJAIN PROTESTS ROAD WIDENING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.