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उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, जमीन पर उतरेंगे रिटायर्ड IAS-IPS के अनुभव

उज्जैन 'सिंहस्थ 2016 का अनुभव, सिंहस्थ 2028 का संकल्प' कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया.

Ujjain Simhastha 2028
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुनाए सिंहस्थ के अपने अनुभव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 5:34 PM IST

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उज्जैन : उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जोरों पर हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'सिंहस्थ 2016 का अनुभव एवं सिंहस्थ 2028 का संकल्प' कार्यशाला में तैयारियों के बारे में जानकारी दी. इस मौके पर साल 1980 से लेकर 2016 तक सिंहस्थ महापर्व में काम करने वाले अधिकारियों की मौजूदगी रही. उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह ने प्रेजेंटेशन पेश किया.

सिंहस्थ की तैयारी के लिए अफसरों के सुझाव अहम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "बाबा महाकाल की नगरी और आपकी कर्मस्थली, हम सभी सौभाग्यशाली हैं. जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है. कई जन्मों के बाद उज्जैन से जुड़ गए तो मानो कई जन्मों का पुण्य जुड़ गया. यहां मौजूद अलग-अलग पदों पर काम करने वालों का धन्यवाद. पीएम मोदी के नेतृत्व में हम हर चुनौती से लड़ रहे हैं. आज जो भी विकास के काम कर रहे हैं, ये लंबे समय तक रहें, ये शासन की मंशा है."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव बताए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "हर सिंहस्थ में कुछ चुनौतियों से हम निपटते थे. सन् 1980 के सिंहस्थ मैंने स्काउट गाइड में रहकर सेवा की. सन् 1992 के सिंहस्थ में मैं राष्ट्रीय मंत्री था विद्यार्थी परिषद का. सिंहस्थ समिति की बैठक उस दौर से चली आ रही है. महत्व की बात यह है हमने अपनी सिंहस्थ समितियों के गठन करना जारी रखा, अभी तक सिर्फ नगर के जनप्रतिनिधि उसमें जुड़ते थे. अब हम इसमें अनुभवी अधिकारियों को जोड़ेंगे."

उज्जैन के सभी मार्गों का चौड़ीकरण

2016 सिंहस्थ में बाहर से आने के लिए मार्ग कम पड़ रहे थे. आज कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसका चौड़ीकरण नहीं हुआ हो. देवताओं के नगर में कोई सिर्फ स्नान करने शिप्रा नदी थोड़ी आएगा. पूरे शहर के तीर्थ स्थलों के दर्शन करेगा. इसलिए सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का संकल्प है. वर्ष 2028 सिंहस्थ में सारा इंतजाम सरकारी व्यवस्थाओं का हमारे पास होगा.

सिंहस्थ की तैयारी के लिए अफसरों के सुझाव अहम (ETV BHARAT)

अब हमें लोगों के होटल, बिल्डिंग कब्जे करने की जरूरत नहीं पडेगी. 100-100 किलोमीटर तक के मार्ग के आवागमन तक हम ढाबे, होटल में व्यवस्था करने के लिए तैयार रहें. आसपास के राज्यों से समन्वय करें. 2016 में फतेहाबाद ट्रैक बंद था, अब चालू हो गया. वरना नागदा में 1 घण्टे तक ट्रेन उज्जैन आने के लिए खड़ी रहती थी. महाकाल के पास और मुल्लापुरा के पास स्थायी स्टेशन की जरूरत है. देवास गेट बन ही गया है.

बुनियादी ढांचा तैयार करने का सुझाव

रिटायर्ड आईएएस कवींद्र कियावत ने कहा "महाकाल की नगरी में 2016 का सिंहस्थ और 2028 का सिंहस्थ दोनों में मूल आधार तो धर्म और आस्था है. पिछले कुछ सालों के अंदर महाकाल लोक के निर्माण के बाद लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है. इसे देखते हुए जो बुनियादी ढांचा तैयार होना चाहिए, इसको लेकर सुझाव दिए हैं. 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की हम उम्मीद कर रहे हैं. उसके अनुरूप यह व्यवस्था करने में पूर्व अनुभव और वर्तमान में तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं."

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बुनियादी ढांचा तैयार करने का सुझाव (ETV BHARAT)

श्रद्धालुओं की संख्या 5 गुना अधिक होगी

रिटायर्ड डीआईजी मनोहर लाल वर्मा ने कहा "वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2028 के सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संख्या 5 गुना अधिक होगी. जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी यातायात के लिए सड़कें चौड़ी होनी चाहिए. मेला क्षेत्र में सड़कें चौड़ी होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहिए. पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए. सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए. हेल्थ सर्विसेज पर फोकस करना होगा." रिटायर्ड आईएएस रविन्द्र पस्तोर ने कहा "क्राउड मैनेजमेंट बड़ी चुनौती होगी."

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