सिंहस्थ 2028 में जल मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी, 15 किमी का होगा नौका विहार

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 में उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तरह तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. ऐसा ही एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें श्रद्धालुओं को जल मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी. हाल ही में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने आए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इस प्रोजेक्ट की अपने भाषण में चर्चा की थी.

जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमठ ने बताया कि "जल मार्ग से तीर्थ यात्रा का उद्देश्य मोक्षदायिनी क्षिप्रा के महत्व को भी देश दुनिया के सामने लाना है. अभी पहले चरण में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही है कि कैसे जल मार्ग से यात्रा को सुगम बनाया जाए. जिससे क्राउड मैनेजमेंट, सड़क पर यातायात का दबाव कम हो सके और पर्यटन में बढ़ोतरी के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार भी मिल सके. इस प्रोजेक्ट को जल्द ही फाइनल कर अमल में लाया जाएगा."

15 किमी का होगा नौका विहार (ETV Bharat)

'15 किलोमीटर होगा जल मार्ग का रूट'

स्मार्ट सिटी के तकनीकी विभाग के अनुराग सिंह ने बताया कि "क्षिप्रा नदी में नाव या क्रूज संचालन के लिए शनि मंदिर से कालियादेह महल तक का लगभग 15 किलोमीटर का मार्ग होगा. इस बीच पड़ने वाले तमाम तीर्थ स्थल अति प्राचीन हैं और क्षिप्रा किनारे हैं. इन सभी का दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को मिल सकेगा. स्मार्ट सिटी ने 28 जनवरी तक अंतर्देशीय जल परिवहन के तहत क्षिप्रा में नाव या क्रूज संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट मॉडल के रूप में प्रस्ताव और सुझाव आमंत्रित किए थे. अब उस पर चर्चा के बाद जल्द ही फाइनल करेंगे."

जल मार्ग से यात्रा को बनाया जाएगा सुगम (ETV Bharat)

'प्रोजेक्ट में रुचि रखने वालों को जुटानी होंगी सभी व्यवस्थाएं'

स्मार्ट सिटी के अनुराग सिंह ने बताया कि "प्रोजेक्ट में रुचि रखने वाली निजी ऐजेंसियों और व्यक्तियों को सभी व्यवस्थाएं जुटाना होंगी. जिसमें अमले को ट्रेनिंग, जरूरी सुरक्षा के संसाधन, रखरखाव के लिए जिम्मेदारी, नदी की गहराई की अनुकूलता, तय मापदंड के मान से परिवहन संसाधनों का उपयोग समझना होगा."