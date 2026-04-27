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सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां तेज, वैष्णव अखाड़ों का पेशवाई मार्ग तय, ऐसे होगा क्राउड कंट्रोल

सिंहस्थ महापर्व से पूर्व वैष्णव अखाड़ों की पेशवाई का मार्ग निर्धारित, संतों और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दिये जरूरी दिशा निर्देश.

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वैष्णव अखाड़ों का पेशवाई मार्ग तय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 2:39 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन: आगामी सिंहस्थ महापर्व वर्ष 2028 को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं. हर रोज अधिकारी विकास कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण करने वाले इंजीनियर, ठेकेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं. शनिवार को निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ साधु संत भी नजर आए. संभागायुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के साथ रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वरदास महाराज ने वैष्णव अखाड़ा की पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया.

वैष्णव अखाड़ों के मार्ग का निरीक्षण
रामेश्वरदास महाराज ने कहा कि, ''सिंहस्थ महापर्व के दौरान प्रमुख स्नान पर वैष्णव अखाड़ों की पेशवाई शहर के खाकचौक से शुरू होकर क्षीप्रा तट रामघाट तक पहुंचती है. सिंहस्थ महापर्व के दौरान वैष्णव अखाड़ों के शिविर मंगलनाथ मंदिर क्षेत्र में लगते है.'' संभागायुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने कहा, ''वैष्णव अखाड़ों के पेशवाई मार्ग से रामघाट तक पहुंचने के मार्ग का निरीक्षण किया और जरूरतों को देखा.''

अधिकारी और संतों ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा
महंत रामेश्वरदास महाराज ने जानकारी दी कि, ''रामघाट पर वैष्णव अखाड़ों के संत-महंत प्रमुख स्नान के बाद अपने वाहनों से हरसिद्धि की पाल रामानुज कोट से शिविर स्थल की ओर रवाना होते है.'' महाराज ने वैकल्पिक मार्ग रखने का भी सुझाव दिया है जिसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है. संभागायुक्त ने यह भी कहा, ''इस कार्य के बाद श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होने और पेशवाई के आने-जाने के दौरान परेशानी नहीं होगी और भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी.''

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सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां तेज (ETV Bharat)

भीड़ कंट्रोल करने हो रहा काम
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा, ''मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार, इस बार सिंहस्थ 2028 महापर्व का विश्व स्तरीय आयोजन होगा. सिंहस्थ के दौरान देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन होना है. पर्व और प्रमुख स्नान तिथि के दौरान अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सिंहस्थ के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. प्रशासन द्वारा अभी से भीड़ प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जा रहा है. विकास कार्यों की गुणवत्ता पर ख़ास ध्यान दिया जा रहा है.''

Last Updated : April 27, 2026 at 2:46 PM IST

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