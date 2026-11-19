सिंहस्थ में ट्रैफिक की छुट्टी! नानाखेड़ा से उन्हेल बाईपास तक होगा फोरलेन, भक्तों का सफर आसान
बाईपास के 2 लेन मार्ग को फोरलेन करने की तैयारी, इंदौर रोड से भैरवगढ़ और उन्हेल बाईपास की ओर आवागमन होगा सुगम. रिपोर्ट-राहुल सिंह राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:59 PM IST
उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है. शहर के नानाखेड़ा से उन्हेल एवं भैरवगढ़ बाईपास मार्ग को 2 लेने से फोरलेन मार्ग किया जा रहा है. सिंहस्थ बाईपास के रूप में पहचाने जाने वाले इस मार्ग के चौड़ा होने से सिंहस्थ में इंदौर रोड, नानाखेड़ा बस स्टॉप, भैरवगढ़ और आगे उन्हेल की दिशा में व झालावाड़, आगर मालवा तक से आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा. सिंहस्थ के दौरान वाहनों का दबाव बांटने और शहर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में इससे मदद मिल सकती है.
प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण
हालांकि सड़क चौड़ीकरण की राह में जमीन अधिग्रहण, मुआवजे को लेकर किसानों की नाराजगी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब चुनौती बन रही है. बुधवार को मोहनपुरा में करीब 25 दुकानों के शेड और टोल टैक्स के पास अतिक्रमण हटवाने प्रशासनिक टीम एमपीआरडीसी को कब्जा दिलवाने, पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंची. करीब 25 दुकानों को मौके से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. किसान वीरेंद्र सिंह ने मुआवजे में अंतर और अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं देने के गंभीर आरोप लगाए.
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किसानों ने लगाए सही मुआवजा न देने के आरोप
किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया, ''मेरी मां कृष्णा बाई के नाम से 50 बीघा जमीन है. फोरलेन के कारण शांति पैलेस मार्ग से भैरवगढ़ मार्ग उन्हेल बाईपास चौराहे के बीच टोल टेक्स के यहां 6 बीघा जमीन हमारी अधिग्रहण की जा रही है. क्षेत्र में 11 करीब किसान है और मात्र 12 लाख प्रति बीघा मुआवजा ही दिया गया. जबकि हमारी करोड़ों की जमीन है. इसी रोड पर कुछ किसानों को करोड़ों में मुआवजा भी मिला है लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है. जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए भी हमें समय नहीं दिया गया. टीम सुबह सुबह आई और लाल निशान लगाए. दोपहर में अतिक्रमण तोड़ दिया, ये कहां का न्याय है. समय तो दिया जाता कम से कम. अभी भी हम कह रहे है रोड के सेंटर से जितनी जमीन अधिग्रहण करना है हमे बता दे चुना डाल कर हम अतिक्रमण हटा देंगे.
एसडीएम पवन बारिया ने कहा, ''शहर के नानाखेड़ा से उन्हेल बायपास मार्ग जिसे सिंहस्थ बाईपास मार्ग भी कहते हैं, अभी 2 लेन है इसे फोरलेन किया जा रहा है. इस मार्ग पर जो कब्जा है संबंधित विभाग को दिया जा रहा है. मोहनपुरा में 25 करीब दुकाने हैं जो अतिक्रमण में आ रही हैं. टोल के पास शेड डले हुए हैं. जिसे हटाने के लिए 3 थानों का पुलिस बल, प्रशासनिक टीम व एमपीआरडीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, ताकि रोड का काम शुरु हो सके. क्षेत्र के ग्रामीण, किसानों को जिसकी जमीन है उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है.''
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आपस में कनेक्ट होंगे रोड
दरअसल, नानाखेड़ा सिंहस्थ बायपास फोरलेन परियोजना की अगर बात करें तो साल 2016 के सिंहस्थ में 2 लेन सड़क विद पेव्ड शोल्डर बनाई गई थी, जो उन्हेल बायपास मार्ग व आगर मालवा जिला होते हुए झालावाड़, राजस्थान के मार्ग को सीधा शहर से जोड़ती है. नई योजना के तहत इसे अब 2028 सिंहस्थ के लिए फोलेन किया जाना है. 19.815 किलोमीटर मार्ग है, जो इंदौर रोड शांति पैलेस के यहां से शुरू हो रहा है.
इस बीच लगभग 5 किलोमीटर ग्रीनफील्ड सड़क के जरिए सुरासा के पास उज्जैन झालावाड़ मार्ग से कनेक्ट होगा. इसे मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बना रहा है जो नानाखेड़ा शांति पैलेस, जीवनखेड़ी गांव, सांवराखेड़ी गांव, मंगरोला, जियापुरा, मोहनपुरा, भीतरी चक कोलूखेडी, कालियादेह, सुरासा, ढाबला रहवारी गांवों को जोड़ेगा.