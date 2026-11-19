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सिंहस्थ में ट्रैफिक की छुट्टी! नानाखेड़ा से उन्हेल बाईपास तक होगा फोरलेन, भक्तों का सफर आसान

नानाखेड़ा से उन्हेल बाईपास तक होगा फोरलेन ( ETV Bharat )

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है. शहर के नानाखेड़ा से उन्हेल एवं भैरवगढ़ बाईपास मार्ग को 2 लेने से फोरलेन मार्ग किया जा रहा है. सिंहस्थ बाईपास के रूप में पहचाने जाने वाले इस मार्ग के चौड़ा होने से सिंहस्थ में इंदौर रोड, नानाखेड़ा बस स्टॉप, भैरवगढ़ और आगे उन्हेल की दिशा में व झालावाड़, आगर मालवा तक से आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा. सिंहस्थ के दौरान वाहनों का दबाव बांटने और शहर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में इससे मदद मिल सकती है.