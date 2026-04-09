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सिंहस्थ 2028 में उज्जैन पहुंचेंगे 40 करोड़ से ज्यादा लोग, 26 जिलों के अधिकारी संभालेंगे सुरक्षा की कमान

सिंहस्थ 2028 में 26 जिलों के अधिकारी, पुलिस बल व नगर सैनिक संभालेंगे सुरक्षा का मोर्चा. उज्जैन में पुलिस अधिकारियों की विशेष बैठक

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सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी रणनीति (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:35 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन : महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जयिनी में वर्ष 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ लगना है. इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा दर्शनार्थियो के आने की संभावना जताई जा रही है. यही वजह है कि इस महा आयोजन के लिए तैयारियां अभी से जोर-शोर से चल रही है. उज्जैन आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा टास्क है. ऐसे में 26 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें आईजी, डीआईजी, एआईजी व जिलों के एसपी शामिल हुए.

सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी रणनीति

यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने 26 जिलों के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की और उन्हें सिंहस्थ 2028 के लिए गाइड किया. एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, '' सामुदायिक पुलिसिंग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ADG उज्जैन जोन राकेश गुप्ता, DIG विनीत कपूर के मार्गदर्शन में और AIG अमृत मीणा के निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया था. सिंहस्थ 2028 के दौरान सभी धार्मिक व सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर रक्षा समिति के प्रभावी उपयोग पर मुख्य रणनीति तैयार की गई है.

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उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा (Etv Bharat)

सिंहस्थ रक्षा साथियों को मिलेगा स्टाइपेंड और आवास व्यवस्था

एसपी प्रदीप शर्मा ने सिंहस्थ की जानकारी देते हुए आगे कहा, '' 26 जिलों के नगर सैनिकों को 'सिंहस्थ रक्षा साथी' और वॉलंटियर्स कहा जाएगा, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है. सभी की नियुक्ति व ट्रेनिंग पर केंद्रित कार्ययोजना अधिकारियों संग साझा की गई है. शासन की मंशा अनुसार वॉलंटियर्स को प्रशासन और पुलिस के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में तैयार किया जाएगा. सेवा देने वाले इन वॉलंटियर्स को स्टाइपेंड, आधिकारिक प्रमाण-पत्र और उचित आवास व्यवस्था दी जाएगी.

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एडीजी ने दिए विशेष निर्देश

ADG उज्जैन जोन राकेश गुप्ता ने निर्देश देते हुए कहा है कि सिंहस्थ जैसे महापर्व और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में नगर रक्षा समिति के सदस्यों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए. एडीजी ने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया. 26 जिलों की सहभागिता में कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के 26 जिलों के नोडल अधिकारी और एएसपी मौजूद रहे, जिसमें अपराध नियंत्रण, बड़े आयोजनों में जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ वॉलंटियर्स के बेहतर प्रबंधन और उनकी सुविधाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

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