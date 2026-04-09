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सिंहस्थ 2028 में उज्जैन पहुंचेंगे 40 करोड़ से ज्यादा लोग, 26 जिलों के अधिकारी संभालेंगे सुरक्षा की कमान

सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी रणनीति ( Etv Bharat )