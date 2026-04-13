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क्या आप भी बनना चाहते हैं सिंहस्थ 2028 के लिए वॉलेंटियर्स? उज्जैन पुलिस करेगी भर्ती

उज्जैन सिंहस्थ 2026 के लिए उज्जैन पुलिस ने हर थाना स्तर पर वॉलेंटियर्स का नेटवर्क खड़ा करने की प्लानिंग की.

volunteers Simhastha 2028
सिंहस्थ 2028 के लिए वॉलेंटियर्स का नेटवर्क खड़ा करेगी पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 1:33 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : वर्ष 2028 में महाकाल की नगरी उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ को लेकर पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार रणनीति बना रही है. सिंहस्थ के दौरान 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है. दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है. उज्जैन पुलिस हर दूसरे दिन बैठक में महत्वपूर्ण निणर्य ले रही है.

उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के सभी थाना प्रभारी, शाखा प्रभारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक में तय किया गया कि थाना स्तर पर वॉलेंटियर्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा.

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा (ETV BHARAT)

वॉलेंटियर्स बनने के लिए क्या है क्राइटेरिया

बैठक में सुनिश्चित किया गया कि अपराध से दूर, राजनीति से जिसका कोई वास्ता नहीं हो, उम्र 20 से 45 वर्ष है, उन्हें वोलेंटियर्स के तहत मौका दिया जाएगा. सिंहस्थ 2028 के सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन का संकल्प लेते हुए सामुदायिक पुलिसिंग योजना को बेहतर बनाना और नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. एएसपी आलोक शर्मा ने बताया "बैठक में अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि उज्जैन और आसपास के जिलों से योग्य व्यक्तियों का चयन करें और एक मजबूत वॉलेंटियर नेटवर्क तैयार करें."

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उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर सिंहस्थ को लेकर मीटिंग (ETV BHARAT)

किसी राजनीतिक दल से नहीं होने की शर्त

इसके अलावा वॉलेंटियर्स बनने वालों की सामाजिक रूप से अच्छी छवि अच्छी होनी चाहिए. व्यवहार कुशलता भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से संबद्ध नहीं हो, निष्पक्ष एवं अनुशासित कार्य करने की क्षमता रखना जरूरी है. एएसपी आलोक शर्मा ने बताया "बैठक में नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों को सक्रिय एवं पुनर्गठित करने, स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए जन सहभागिता आधारित सुरक्षा मॉडल विकसित करना, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, खोया-पाया केंद्र, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एवं इमरजेंसी के दौरान समितियों की भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया."

35 फीसदी महिलाओं की भागीदारी

एएसपी आलोक शर्मा के अनुसार "वॉलेंटियर्स बनने के लिए पंजीकृत नगर और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. नए इच्छुक युवाओं को समिति में शामिल कर वॉलेंटियर के रूप में विकसित किया जाएगा, हर एक थाना क्षेत्र से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वॉलेंटियर्स का चयन होगा. चयनित वॉलेंटियर्स में 35% महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रहेगी. महिला सुरक्षा, सहायता डेस्क एवं संवेदनशील स्थलों पर विशेष तैनाती रहेगी. सभी चयनित वॉलेंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी."

22 अप्रैल से उज्जैन पुलिस लाइन में प्रशिक्षण

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "हम सिंहस्थ 2028 में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के आदेश पर 20000 वोलेंटियर का चयन प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं. ये सभी हमारे पुलिस फोर्स के साथ काम करेंगे, जिन्हें ट्रेनिंग देंगे, किट उपलब्ध करवाएंगे. इनकी हर तरह से पूरे सिंहत्थ क्षेत्र में ड्यूटी लगाई जाएगी. 22 अप्रैल से पूरे प्रदेश के लिए उज्जैन पुलिस लाइन में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं. वृद्ध स्तर पर पंजीयन पीटीएस और जिला पुलिस द्वारा एक सेल गठित कर किए जाएं,गे जिसमें स्वेच्छा से वलेंटियर्स के लिए कोई भी आ सकता है."

Last Updated : April 13, 2026 at 2:49 PM IST

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