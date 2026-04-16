साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट का बना प्लान, सिंहस्थ 2028 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम

साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट का बना प्लान, सिंहस्थ 2028 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम
महाकुंभ 2025 से बेहतर होगा उज्जैन सिंहस्थ 2028 की इंतजाम, पुलिस प्रशासन ने आईआईटी और आईआईएम के साथ मिलकर बनाया साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 1:17 PM IST
उज्जैन: दुनिया के सबसे बड़े महापर्वों में से एक सिंहस्थ महाकुंभ है. जो साल 2028 में उज्जैन में होने वाला है. जिसमें 1 महीने के भीतर 40 करोड़ से अधिक दर्शनार्थियों के आने का अनुमान मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया हुआ है. ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होगी. महाकुंभ में आने वाले दर्शनार्थियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए नगर में एंट्री से एग्जिट तक साइंटिफिक ट्रैफिक मॉडल पर पुलिस एवं प्रशासन की टीमें आईआईटी, आईआईएम और निजी कंसल्टेंट के साथ काम कर रही हैं.
एआई से ट्रैफिक मैनेजमेंट
सिंहस्थ 2028 में साइंटिफिक ट्रैफिक मॉडल में वाहनों की संख्या और एआई से डेटा तैयार कर रूट डायवर्जन, पार्किंग, एंट्री और एग्जिट तय किए जाएंगे. इसमें एआई का उपयोग होगा. इसमें सामान्य दिनों और विशेष पर्वों पर आने वाले दोनों वाहनों का डेटा तैयार होगा.
आईटी और आईआईएम के प्रोफेसर कर रहे मदद
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "साइंटिफिक या इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह एआई आधारित सिस्टम है. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जगह-जगह प्रयास कर रहे हैं. हम आईटी, आईआईएम के प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर के भी लगातार संपर्क में हैं. इसके साथ ही कुछ निजी कंसल्टेंट के भी संपर्क में हैं. ट्रैफिक का स्वभाव एनालिसिस करके उसके अनुसार व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं."
एक शाही स्नान में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
उन्होंने आगे बताया, "सिग्नल के आधार पर पता चलता है कि इस दिशा में कितना ट्रैफिक है. फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है. ऐसे बहुत सारे नावाचार और रिसर्च आईटी, आईआईएम और प्राइवेट कंसल्टेंट के साथ मिलकर एक्स्प्लोर कर रहे हैं. हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ 2028 में आने वाले दर्शनार्थियों और पर्यटकों को सुगम यातायात के साथ बढ़िया सुरक्षा भी प्रदान करें. एक शाही स्नान में करीब 5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है."
आउटर रिंग पार्किंग
एसपी प्रदीप शर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया, "हर रोज लगभग 70 लाख लोग, संकरी शहर की सड़कें और गलियां, वीआईपी मूवमेंट, साधु संतों की पेशवाई, पार्किंग की व्यवस्था, पैदल और वाहन वाले मार्ग की व्यवस्था ठीक करना है. ऐसे में शहर के बाहर आउटर रिंग बनाया जाएगा. जिससे भारी वाहनों की शहर में एंट्री नहीं होगी, अलग-अलग एंट्री पॉइंट तय कर लिए जाएंगे. हर 5 से 10 किलोमीटर पर पार्किंग बनाई जाएगी. जहां शटल बस से घाट तक पहुंचने की सुविधा रहेगी."
ऐप के माध्यम से मिलेगी जानकारी
भौगोलिक सूचना प्रणाली आधरित पार्किंग होगी. जो स्मार्टफोन में जीआईएस एप्प से खाली मार्ग देख पार्किंग का पता कर सकेंगे. जो समय के साथ गैस, फ्यूल की बचत करेगा और ट्रैफिक कंट्रोल होगा. इसके अलावा घाटों के आस-पास पैदल मार्ग होंगे. इसके अलावा सेक्टर सिस्टम होंगे, बैरिकेटिंग्स होगी.
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सेक्टर और जोन सिस्टम
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सिंहस्थ क्षेत्र को सेक्टर और जोन सिस्टम में बांट दिया जाएगा. सेक्टर के अनुसार ही पुलिस टीम, मेडिकल टीम, ट्रैफिक कंट्रोल तैनात रहेगी. वहीं, स्नान वाले दिनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित रहेगा. वाहन जोन नहीं रहेगा. बल्कि एक्स्ट्रा बस और ट्रेन सेवा चालू कर दी जाएगी.