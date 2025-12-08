ETV Bharat / state

लाल मार्का घरों पर चलेगा बुलडोजर,उज्जैन के बाजारों में 7 दिन में टूटेंगी दुकानें, नोटिस आया

उज्जैन में सिंहस्थ से पहले ताबड़तोड़ होगा सड़क चौड़ा. रास्ते में आ रहे मकान और दुकानों को तोड़ने के लिए मकान मालिकों को 7 दिनों का नोटिस.

Ujjain demolition houses
उज्जैन के कई क्षेत्रों में मकान और दुकानें टूटने के नोटिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 7:32 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 8:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 से पूर्व उज्जैन में सुगम यातायात और क्राउड मैनेजमेंट के लिए 15 अलग-अलग क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के निर्माण कार्यों की तैयारी है. कुछ जगह के काम शुरू हो गए हैं तो कुछ जगह होना बाकी है. जहां मकान-दुकान ध्वस्त होने के बाद काम शुरू हुए, उनमें ढाबा रोड, तेलीवाड़ा, वीडी क्लॉथ मार्केट, सेंट्रल कोतवाली, खजूर वाली मस्जिद, रविशंकर नगर, जयसिंहपूरा, बैगमबाग, चारधाम मंदिर के पास के क्षेत्र हैं.

कुछ लोग मुआवजे के दायरे तो कुछ नहीं

शासन की तय गाइडलाइन अनुसार जिनके मकान व दुकान इस दायरे में आ रहे हैं और वे मुआवजे की कैटेगेरी में नहीं आते, उन्हें रहने के लिए मल्टी में फ्लैट दिए जाएंगे. जो मुआवजे के लिए अधिकृत हैं, उनके लिए राशि की अनुशंसा की गई है, ये काम प्रक्रिया में है.

उज्जैन में मकान टूटने की दहशत में शहरवासी. (ETV BHARAT)

वहीं, अब एक बार फिर नगर निगम ने आधा दर्जन रहवासी इलाकों के 400 से अधिक मकान मालिकों को अल्टीमेटम देने की तैयारी कर ली है, यहां रहने वाले लोगों पर संकट आ खड़ा हुआ है. कुछ लोगों के मकान रजिस्ट्री के हैं. कुछ ने अवैध भी बना लिए हैं. इस बात को ख़ुद रहवासियों ने भी स्वीकारा है.

सिंहस्थ के मद्देनजर कहां क्या काम होंगे

शहर के नानाखेड़ा के गेल इंडिया के यहां से नीलगंगा जाने वाले रास्ते पर, जिसे शांतिनगर-नीलगंगा मार्ग कहते हैं. इस मार्ग का चौड़ीकरण होना है. इसके तहत 3 कॉलोनियां हैं, जिसमें 350 के लगभग परिवार प्रभावित होंगे. कुल 02.76 किलोमीटर लंबे और 18 मीटर चौड़ा मार्ग बनना है. इसकी लागत 31 करोड़ 37 लाख रुपये है. लगभग 75% हिस्सा इस क्षेत्र में लोगों का जा रहा है. कुछ लोगों को मकान ध्वस्त करने से पूर्व नोटिस मिल गए हैं. कुछ के मकान पर लाल निशान लगा दिए गए हैं.

Ujjain demolition houses
उज्जैन में कुछ लोग मुआवजे के दायरे तो कुछ नहीं (ETV BHARAT)

मकान तोड़ने के लिए नोटिस भेजना जारी

लोगों को मात्र 7 दिन के नोटिस दिए जा रहे हैं. ऐसे में 350 परिवारों पर संकट आ खड़ा हुआ है कि वे अचानक कहा जाएं. ऐसे ही देवास रोड से हामुखेड़ी माता मंदिर तक 900 मीटर मार्ग 18 मीटर चौड़ा बनना है, जिसकी लागत 10 करोड़ 40 लाख रुपये है. इस क्षेत्र में 50 परिवार प्रभावित होंगे. कुछ को नोटिस मिल गए है. कुछ को अब दिए जाएंगे.

सड़क की चौड़ाई कम करने का आग्रह

मकान टूटने से दहशत में आए लोगों का कहना है "हम सड़क चौड़ीकरण का विरोध नहीं करते, लेकिन हम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से निवेदन करते हैं जो 18 मीटर चौड़ा रोड तय हुआ है, उसको 12 मीटर कर रहवासियों को राहत दी जाए. हम यहां 70 सालों से रह रहे है, आपकी विधानसभा सीट के ही वोटर हैं. 8 से 10 फीट तक मकान हमारे चले जायेंगे. घर में रहने वाले 10-10 लोग हैं, कैसे मैनेज करेंगे, मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा. रहने की जगह नहीं दी जा रही." संगीता प्रजापत ने कहा "वे अपने बच्चों को लेकर 7 दिन में रहने की व्यवस्था कैसे कर सकेंगी."

निर्मला प्रजापत और मुन्नी बाई ने भी मुख्यमंत्री तक अपनी बात भिजवाने की गुहार लगाई. इनका कहना है "सड़क चौड़ीकरण भले ही कर लो लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हमारे आशियाने बचे रहें."

Ujjain demolition houses
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए नापतौल (ETV BHARAT)

उज्जैन के इस क्षेत्र में भी सड़क चौड़ीकरण

शांतिनगर से नीलगंगा तक कुल 02.76 किलोमीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा मार्ग बनना है. वहीं, देवास रोड से हामुखेड़ी के बीच 900 मीटर लंबा 18 मीटर चौड़ा मार्ग बनना है. शांतिनगर में अभी 27 लोगों को पहले चरण में नोटिस दिए हैं और हामुखेड़ी में 20 परिवारों को नोटिस दिए हैं. निर्माण कार्यों में सीसी फोरलेन, सेंट्रल डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, पाथ वे, नाली निर्माण, विद्युत पोल, पोधरोपण व अन्य काम होने हैं.

सभी के रहने की व्यवस्था करने का दावा

महापौर मुकेश टटवाल ने बताया "400 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है. MIC की बैठक में निर्णय हुए हैं कि प्रभावित परिवारों को प्लॉट, भवन, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा. रहवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सबके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं. शांति नगर से नीलगंगा व हामुखेड़ी क्षेत्र में बनने वाली सड़कों को लेकर पिछले महीने भूमिपूजन हो चुका है."

Last Updated : December 8, 2025 at 8:28 PM IST

TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA 2028
HOUSES SHOPS RED MARKINGS
UJJAIN ROAD WIDENING DRIVE
GOVT GUIDELINES COMPENSATION
UJJAIN DEMOLITION HOUSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.