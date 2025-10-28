ETV Bharat / state

उज्जैन सिंहस्थ 2028: रोड चौड़ीकरण के लिए अपने घर का मोह त्यागा, मोहन यादव गदगद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मनाया छठ पर्व

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "मार्ग चौड़ीकरण से शहर के इस पुराने बाजार को पुनः नई दिशा मिलेगी और व्यापार बढ़ेगा." मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए "शहर के विकास के लिए स्वप्रेरणा से मार्ग चौड़ीकरण के लिए मकान तोड़ने वाले पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाए. कार्य तीव्र गति से हो और नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए." इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन पुलिस लाइन में नवनिर्मित उज्जैन पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के पेट्रोल पंप का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कुछ गाड़ियों में पेट्रोल भी भरा.

उज्जैन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया. शहर के केडी गेट से निकास चौराहा मार्ग चौड़ीकरण कार्य का औचक निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया. यहां खजूरवाली मस्जिद के पास नागरिकों द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के लिए अपनी मर्जी से घरों के कुछ हिस्से को हटाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी नागरिकों का आभार माना.

उज्जैन के छठ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छठ पूजन कार्यकम में शामिल हुए. उन्होंने विक्रम सरोवर में सूर्य को अर्ध्य दिया. मुख्यमंत्री ने कहा "विक्रम सरोवर सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य का प्रतीक है." उन्होंने विक्रम सरोवर पर मिथिला घाट के निर्माण की घोषणा की. उन्होंने कहा "छठ मैया का महापर्व वैज्ञानिक पद्धति आधारित होकर सूर्य और जल की उपासना का पर्व है. भगवान सूर्यनारायरण सम्पूर्ण सृष्टि को ऊर्जा देकर सृष्टि का संचालन करते हैं. वहीं जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है. यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण, संयम और आत्मबल प्रदान करता है. अस्त और उदय होते हुए सूर्य का पूजन करने वाले इस पर्व की बात ही निराली है."

मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से वाहनों में भरा पेट्रोल

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का जायजा लिया

बिहार का मध्यप्रदेश से गहरा नाता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छठ पूजन कार्यकम में शामिल हुए

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "बिहार भारत की दिशा तय करता है. बिहार पर परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है. हार बुद्ध और महावीर की भूमि भी है, जिन्होंने अपने ज्ञान से देश ही नहीं संपूर्ण दुनिया को दिशा प्रदान की है. सबसे ज्यादा आईएस, आईपीएस किसी राज्य से निकलते हैं तो वह बिहार है. सरलता, क्षमता और योग्यता के बल पर संपूर्ण भारत में बिहारवासी अपनी पहचान बनाते हैं."

"मध्य प्रदेश से बिहार का संबंध तो आदिकाल से है. मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया है. शिप्रा मैया का जल बिहार तक चंबल मैया, यमुना मैया और गंगा मैया के माध्यम से पहुंचता है. अमरकंटक से निकली सोन नदी गंगा मैया के माध्यम से बिहार पहुंचकर वहां समृद्धि फैलाती है."