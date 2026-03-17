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गुड़ी पड़वा से पहले उज्जैन में सौगातों की बारिश, 663 करोड़ के विकास कार्यों का श्रीगणेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 का वैभव इस बार भूतो न भविष्यति जैसा होगा. पूरी दुनिया में बनेगा उदाहरण.

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उज्जैन सिंहस्थ 2028 विकास कार्यों को समर्पित (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 8:00 PM IST

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रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन को 663 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी. मंगलवार को उज्जैन में गीता भवन सहित लगभग 663 करोड़ के अलग-अलग निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया. निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से गीता भवन, विक्रम नगर आरओबी, उज्जैन शहर और आसपास के क्षेत्रों में 11 नई सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है.

उज्जैन में 663 करोड़ के विकास कार्यों का श्रीगणेश (ETV BHARAT)

सिंहस्थ 2028 सनातन संस्कृति का विश्व समागम

मुख्यमंत्री ने मुद्रा योजना, फूड प्रोसेसिंग के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "सिंहस्थ 2028 सनातन संस्कृति का विश्व समागम है. हमारा कर्तव्य, दायित्व और जवाबदारी सिंहस्थ में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की गरिमा एवं सुविधा के प्रति है. सिंहस्थ 2028 में उज्जैन आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा अतिथि होगा. ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि जो भी व्यक्ति सिंहस्थ में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश की धरती पर कदम रखे, उसकी सुविधा और गरिमा में कोई कमी न आए."

Ujjain Development Works
सिंहस्थ 2028 विकास कार्यों को समर्पित (ETV BHARAT)

सिंहस्थ 2028 विकास कार्यों को समर्पित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "सिंहस्थ-2028 का वैभव इस बार "भूतो न भविष्यति" होगा. हम उज्जैन को सुविधा और शुचिता का ऐसा मॉडल बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक आध्यात्मिक नगरी आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है. चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, हिन्दू नववर्ष की पावन बेला में उज्जैन को विकास कार्यों की सौगात मिल रही है. सिंहस्थ-2028 विकास कार्यों को समर्पित है, जो तय सीमा में पूर्ण होंगे."

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उज्जैन में 663 करोड़ के अलग-अलग निर्माण कार्यों का भूमिपूजन (ETV BHARAT)

उज्जैन में इन कार्यों के लिए 662 करोड़

मोहन यादव ने कहा "उज्जैन को 662 करोड़ 46 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है. आज 77 करोड़ 14 लाख की लागत से गीता भवन की आधारशिला रखी गई है. इसके साथ ही 30 करोड़ 68 लाख की लागत से विक्रम नगर रेलवे ओवर ब्रिज का भूमिपूजन किया गया. 11 सड़क निर्माण कार्यों का भी भूमिपूजन किया."

कैसा होगा उज्जैन का गीता भवन

उज्जैन में बनने वाला गीता भवन 77 करोड़ की लागत से बन रहा है. 1 लाख वर्ग फुट में ये बनेगा. 12700 वर्ग फीट का ऑडिटोरियम, 3600 वर्गफुट की ई-लाइब्रेरी सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होगी.

178 छात्र-छात्राओं को मेडल व उपाधि मिली

राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. कुल 178 छात्र-छात्राओं को मेडल व उपाधि दी गई, जिसमें से 103 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल व 74 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 01 विद्यार्थी को डी-लिट को उपाधि दी गई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान विश्वविद्यालय को 51 लाख राशि व 5 ड्रोन व 1 बस भी देने की घोषणा की.

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विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वां दीक्षांत समारोह (ETV BHARAT)

मोहन यादव ने बताया उज्जैन का महत्व

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "ज्ञान-विज्ञान और ध्यान के वैश्विक केन्द्र उज्जैन को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षास्थली के रूप में चुना. 64 कलाओं और 14 विद्याओं की यह धरती शौर्य के प्रतीक सुशासन के पुरोधा, विक्रम संवत के प्रवर्तक, भारतीय सांस्कृतिक चेतना के रक्षक और न्याय प्रियता के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य की कर्मस्थली रही. सम्राट विक्रमादित्य का नाम जुड़ने से विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है. यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन और पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जैसी महान विभूतियों की कर्मस्थली रहा है."

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दीक्षांत समारोह में (ETV BHARAT)

राज्यपाल भी उज्जैन से प्रभावित

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा "उज्‍जैन नगरी में आते ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है. सम्राट विक्रमादित्‍य विश्‍वविद्यालय में ही एक विद्यार्थी ने शिक्षा प्राप्‍त की और आज वह प्रदेश के मुख्‍यमंत्री बने. मध्य प्रदेश का राज्‍यपाल बनने के अगले ही दिन मैं भगवान श्री महाकालेश्‍व के दर्शन के लिए आया. विश्‍वविद्यालय से जो संस्‍कार आपको मिले हैं, उन्‍हें जीवन भर स्‍मरण रखकर कार्य करें. आप जीवन में कुछ भी बन जाओ लेकिन अपने माता-पिता और गुरु के प्रति सदैव आभारी रहना, उनकी सेवा करना. शिक्षित होने का उद्देश्‍य मात्र उपाधि अथवा प्रमाण पत्र पाना नहीं बल्कि समाज और देश की उन्‍नति में योगदान देकर जिम्‍मेदार नागरिक भी बनना है."

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