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स्पीड पकड़ेगा सिंहस्थ, 1,211 करोड़ से चमकेंगी सड़कें, जमीन देने वाले किसानों को 38 करोड़ का मुआवजा

उज्जैन में विकास कार्यों का भूमिपूजन ( ETV Bharat )

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पहले महाकाल की नगरी उज्जैन के विकास की तस्वीर बड़े स्तर पर बदलने की तैयारी है. इस बार विकास का दायरा केवल महाकाल लोक और मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि शहर की सड़के, सीवरेज, शिप्रा नदी के घाट, पेयजल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक विरासत और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में करीब 1,211.34 करोड़ रूपों के अलग-अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन कर सिंहस्थ की तैयारियों को नई गति दी. इन कार्यों के साथ 53 किसानों को अधिग्रहित भूमि के बदले 37 करोड़ 93 लाख रुपयों का मुआवजा भी दिया गया.

मुख्यमंत्री ने दीपावली मिलन समारोह में कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में धार्मिक पर्यटन और मंदिरों के विकास की शुरुआत काशी विश्वनाथ से की. इस दिशा में मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का निर्माण हुआ. अब महानगरों के साथ उज्जैन जैसे धार्मिक शहरों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है. हमारी सरकार अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. 12 साल में एक बार आने वाले सिंहस्थ को इस बार सनातन संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के अनुरूप भव्य रूप से मनाया जाएगा.''