ETV Bharat / state

उज्जैन सिंहस्थ से डेढ़ साल पहले शिप्रा को बुखार! रिसर्चर और NCC कैडेट्स ने उठाया ट्रीटमेंट का जिम्मा

उज्जैन के माधव महाविद्यालय में पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी ( ETV BHARAT )

उज्जैन : पर्यावरण संरक्षण मुहिम में जुटे लोगों ने नदियों की दुर्दशा पर चिंता जताई है. शोधार्थियों और प्रोफेसरों ने उज्जैन की शिप्रा नदी का मुआयना किया. शिप्रा की बदहाली देखकर टीम आहत हुई. निरीक्षण के दौरान पयावरणरविदों ने कहा कि देखकर ऐसा लगता है कि शिप्रा को बुखार है. ये बीमारी जन जागरुकता से ही ठीक की जा सकती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नदियां कचराघर हैं. ढेर सारा कचरा नदी के अलावा तटों पर फैला पड़ा है. सिंहस्थ के आयोजन को महज डेढ़ साल बकाया है. ऐसे में स्वच्छ व प्रवाहमान शिप्रा बनाना बड़ी चुनौती है.

संगोष्ठी में 5 देशों के विशेषज्ञ शामिल