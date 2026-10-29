उज्जैन सिंहस्थ से डेढ़ साल पहले शिप्रा को बुखार! रिसर्चर और NCC कैडेट्स ने उठाया ट्रीटमेंट का जिम्मा
उज्जैन में 5 देशों के 200 शोधार्थी और प्रोफेसरों ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने पर किया मंथन. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:40 PM IST
उज्जैन : पर्यावरण संरक्षण मुहिम में जुटे लोगों ने नदियों की दुर्दशा पर चिंता जताई है. शोधार्थियों और प्रोफेसरों ने उज्जैन की शिप्रा नदी का मुआयना किया. शिप्रा की बदहाली देखकर टीम आहत हुई. निरीक्षण के दौरान पयावरणरविदों ने कहा कि देखकर ऐसा लगता है कि शिप्रा को बुखार है. ये बीमारी जन जागरुकता से ही ठीक की जा सकती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नदियां कचराघर हैं. ढेर सारा कचरा नदी के अलावा तटों पर फैला पड़ा है. सिंहस्थ के आयोजन को महज डेढ़ साल बकाया है. ऐसे में स्वच्छ व प्रवाहमान शिप्रा बनाना बड़ी चुनौती है.
संगोष्ठी में 5 देशों के विशेषज्ञ शामिल
उज्जैन के माधव महाविद्यालय में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 5 देशों के 200 से अधिक शोधार्थी और प्रोफेसर शामिल हुए. सभी ने नदियों की बदहाली पर चिंता प्रकट की. संगोष्ठी में 119 शोधपत्रों में पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों पर चर्चा की गई. 'सतत विकास और पारिस्थितिकी लचीलापन' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे.
विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी
माधव महाविद्यालय की प्राचार्य कल्पना वीरेंद्र सिंह ने बताया "संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के उपाय तलाशने के साथ ही विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए शोध आधारित सुझाव सामने लाना है. संगोष्ठी हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से शोधपत्र प्रस्तुत किए गए. जब हम विकसित भारत 2047 और आर्थिक एवं आधारभूत विकास की बात करते हैं तो यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि विकास के कारण पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे."
नदियों की जलधारा रोककर बस्तियां बन गईं
संगोष्ठी में सभी शोध निष्कर्ष को मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. प्रकृति शोध संस्थान उदयपुर के संस्थापक प्रोफेसर डॉ. पी.आर. व्यास ने कहा " प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि भविष्य में जल और ऊर्जा की उपलब्धता सुरक्षित रहे. पर्यावरण स्वच्छ बना रहे और मानव जीवन सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहे. नदियों की प्राकृतिक जलधारा के अवरुद्ध होना, नदी क्षेत्र में खेती और बस्तियां बसना, कचरा और प्लास्टिक नदियों में फेंकने के कारण प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है."
विशेषज्ञों ने किया शिप्रा नदी का निरीक्षण
डॉ. व्यास ने कहा "लोगों ने उज्जैन की शिप्रा नदी का 2 दिन निरीक्षण किया. नदिया कचरा फेंकने का स्थान नहीं हैं. घाटों पर कचरा पात्रों की व्यवस्था नियमित सफाई और नागरिकों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है. प्लास्टिक और अन्य कचरा से पर्यावरण एवं जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसका असर खाद्य श्रृंखला और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए वार्डों, गलियों और गांवो में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए."
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शोधार्थियों व एनसीसी कैडेट्स का संकल्प
भूगोल विभाग के शोधार्थी अशीष पंवार ने कहा "संगोष्ठी से यह सीख मिली है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल चर्चा और शोध पर्याप्त नहीं है. जमीनी स्तर पर काम करना भी जरूरी है. हम 50 शोधार्थी और 100 एनसीसी कैडेट के साथ सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए शिप्रा नदी व घाटों को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे. आम लोगों को भी स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे."