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सिंहस्थ 2028 के लिए होमगार्ड की होगी भर्ती, 25000 से अधिक जवान और वॉलेंटियर्स रहेंगे तैनात

होमगार्ड को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग ( ETV Bharat )