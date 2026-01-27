ETV Bharat / state

उज्जैन सिंहस्थ 2028: QR स्कैन करते ही मिलेगी पंडाल की लोकेशन, स्पेशल एप भी बनेंगे

दो साल बाद उज्जैन में हो रहे सिंहस्थ 2028 को पूरी तरह हाईटेक बनाने की तैयारी. डिजिटली सर्विस से काम होंगे आसान.

Simhastha 2028 Digital services
पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी शेलेशानन्द गिरि (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
उज्जैन : सिंहस्थ 2028 में भी संतों के पंडाल मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे. इन पंडालों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. अब डिजिटल युग चल रहा है तो ये पंडाल भी पूरी तरह हाईटेक बनाने की तैयारी है. सिंहस्थ के दौरान देश के 13 अखाड़ों के पंडालों को हाईटेक किया जाएगा. इन अखाड़ों के पंडालों तक दर्शनार्थियों की आसान पहुंच बनाने के लिए डिजिटल का इस्तेमाल किया जाएगा.

अखाड़ों के पंडाल के विशेष एप होंगे तैयार

पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानन्द गिरि महाराज ने बताया "हाल ही में संस्कृति, संकल्प और चुनौतियों पर संतों व सामाजिक संस्थाओं के बीच विशेष चर्चा हुई. इसमे प्रस्ताव रखा गया कि अखाड़ों के पंडालों तक सुगमता से पहुंचने के लिए एप एवं पंडालों का विशेष QR कोड तैयार किया जाए. सभी इमरजेंसी सेवाओं के केंद्र भी तय होंगे. यहां पहुंचना भी आसान होगा. सारी प्लानिंग के बाद एजेंसी के माध्यम से QR कोड लगवाने के लिए पंडालों के अनुसार विशेष एप तैयार किया जाए."

उज्जैन सिंहस्थ 2028 के दौरान पंडाल होंगे हाईटेक (ETV BHARAT)

QR कोड व एप से पंडालों तक पहुंचना होगा आसान

डिजिटली व्यवस्था होने से उज्जैन आने वाले दर्शनार्थियों को सुगमता होगी. वे उचित स्थान पर कम समय में पहुंच सकेंगे. क्योंकि गूगल मैप ऐसे टाइम में अपडेट नहीं होने के कारण कारगर साबित नहीं हो पाते. हम पहले से QR कोड व एप के माध्यम से तैयारी करेंगे. इससे GPS एक्टिव रहेगा.

प्रमुख धार्मिक स्थलों को तीर्थाटन बनाने का प्रस्ताव

दूसरे प्रस्ताव के अनुसार सिंहस्थ के बाहरी क्षेत्र में मनोरंजन के केंद्र और आंतरिक क्षेत्र में जहां विद्यालय कॉलेज के भवन है, उनमें सिंहस्थ का इतिहास बताया जाए. साथ ही जो मध्य का क्षेत्र है शिप्रा, रामघाट, महाकाल धाम, हरसिद्धि शक्तिपीठ, कालभैरव व अन्य इन स्थानों को तीर्थाटन का स्थान दिया जाए. देशाटन, तीर्थाटन और पर्यटन की थीम पर काम जरूरी है.

सिंहस्थ 2028 में क्राउड मैनेजमेंट के हाईटेक तरीके देखने के लिए उज्जैन प्रशासन की टीम प्रयागराज महाकुंभ का दौरा कर चुकी है. उसके आधार पर राज्य सरकार को अफसरों ने एक रिपोर्ट भी सौंपी थी. इसकी सिफारिशों के आधार पर क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग भी तैयार की गई है.

