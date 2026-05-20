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भीषण गर्मी में भी सिंहस्थ 2028 होगा कूल-कूल, पूरे कुंभ को ईको फ्रेंडली बनाने अभी से तैयारी

उज्जैन डीएफओ अनुराग तिवारी ने ETV भारत से चर्चा में कहा "खाखरे और इलायची के पत्तों से दुने, पत्तल भोजनशालाओं में उपलब्ध करवाए जाएंगे. बांस के टेंट और प्राकृतिक सामग्रियों से साधु-संतों के डेरे तैयार किए जाएंगे. गर्मी से राहत के लिए उज्जैन आने वाले लोगों को वन-उपवन के माध्यम से राहत दी जाएगी. पर्यावरण के साथ आस्था का संगम सिंहस्थ महाकुंभ में देखने को मिलेगा."

उज्जैन : दो साल बाद 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है. लकड़ी और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम होगा. भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने ग्रीन सिंहस्थ मॉडल बनाना शुरू किया है. इसमें प्रकृति, परंपरा और सुविधाओं का संतुलन दिखाई देगा. वन विभाग का दावा है कि यह देश का सबसे बड़ा और ईको फ्रेंडली सिंहस्थ महाकुंभ साबित होगा.

प्लास्टिक, थर्माकोल की जगह प्राकृतिक संसाधनों से बनी पत्तल और दोने उपयोग में लाए जाएंगे. वन विभाग ख़ाखरे, इलायची के पत्तों से तैयार होने वाली पत्तल दोनों की व्यवस्था में जुट गया है. इससे प्रदूषण कम होगा. वन विभाग हरदा और बालाघाट से बड़े पैमाने पर बांस और बल्ली मंगाने की तैयारी कर रहा है. खरगोन और आसपास के क्षेत्रों से ध्वज दंड की व्यवस्था की जा रही है. हवन और अनुष्ठानों के लिए देवास के चंदकेसर क्षेत्र से जलाऊ लकड़ियों की आपूर्ति की जा रही है.

गर्मी से राहत के लिए बनेंगे वन-उपवन (ETV BHARAT)

गर्मी से राहत के लिए बनेंगे वन-उपवन

डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया "सिंहस्थ महापर्व का आयोजन वर्ष 2028 में होना है, आयोजन के वक्त भीषण गर्मी का समय रहेगा. ऐसे में श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए शहर और बाहरी क्षेत्रों में अस्थाई व कुछ जगह स्थायी वन उपवन तैयार किए जाएंगे. शहर के अंदर व बाहरी क्षेत्रों में बड़े पेड़, हरित छांव और प्राकृतिक विश्राम स्थल तैयार किए जाएंगे, जहां श्रद्धालु गर्मी से राहत महसूस कर सकेंगे."

पर्यावरण संरक्षण के साथ आस्था का संगम

वन विभाग की यह पहल सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिंहस्थ को प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाला महापर्व बनाना भी है. योजना को सफल बनाने का हरसंभव प्रयास है सिंहस्थ 2028 का महापर्व देश और दुनिया के सामने "ग्रीन महाकुंभ" का नया मॉडल प्रस्तुत करेगा, जहां आस्था और पर्यावरण साथ साथ नजर आएंगे. वन विभाग केवल व्यवस्थाओ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अखाड़ों और संत समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा. इसके लिए चंदन, यूकेलिप्टस, बिल्वपत्र, तुलसी, जैसी साम्रगी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है.