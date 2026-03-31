उज्जैन के रियल एस्टेट ने भरी रॉकेट जैसी रफ्तार, प्राइम लोकेशन पर रेट सुन हो जाएगे दंग
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं. चारों ओर हो रहे विकास कार्यों के कारण निवेशक भी उत्साहित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 6:19 PM IST
उज्जैन : उज्जैन में प्रॉपर्टी खरीदना सपने जैसा हो गया है. वर्ष 2028 के सिंहस्थ महापर्व से पहले हजारों करोड़ की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शहर में चल रहे हैं. इस कारण रियल स्टेट में अच्छा खासा उछाल है. सिंहस्थ 2028 से पहले जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं. सामान्य रहसवासी इलाकों में जमीन के दाम 5000 वर्ग फीट से शुरू हैं तो पॉश एरिया में 35000 रुपये प्रति स्कावयर फीट तक हैं. ये कीमतें बीते 5 साल में ढाई से 3 गुनी बताई जा रही हैं.
मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से लगातार बढ़े प्रॉपर्टी के रेट
शासकीय आंकड़ों के अनुसार पिछले दो साल में 1,50,969 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई, इससे शासन को 900 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है. ये सरकारी आंकड़े वरिष्ठ जिला पंजीयक अधिकारी रितम्भरा द्विवेदी ने साझा करते हुए बताया "उज्जैन में मध्य प्रदेश के ही नहीं, कई राज्यों में रहने वाले लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं."
उज्जैन में लगातार चल रहे विकास कार्य, बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आईटी, मेडिसिटी, उद्योगपुरी, एयरपोर्ट, शैक्षणिक संस्थाएं मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है. इसलिए हर कोई एक ऐसे शहर में रहना चाहेगा या इन्वेस्ट करना चाहेगा, जो हर तरह से विकास की गाथा गा रहा है, खासकर आध्यात्मिक नगरी होना इसका बड़ा कारण है.
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 600 रजिस्ट्री बाकी
वरिष्ठ जिला पंजीयक अधिकारी रितम्भरा द्विवेदी बताती हैं "आज वित्तीय वर्ष 2025-2026 साल का आखिरी दिन है. 600 रजिस्ट्री पेंडिंग हैं. अभी तक लगभग 71000 रजिस्ट्री से 470 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है इस साल. वित्तीय वर्ष 2024-2025 में शासन को उज्जैन से 80500 रजिस्ट्री से 468 करोड़ रेवेन्यू मिला था. इस तरह 900 करोड़ का रेवेन्यू दो साल में मिला है."
उज्जैन शहर में 1189, तराना तहसील में 507, खाचरौद में 356, महीदपुर में 346, बड़नगर में 321, नागदा में 310, घट्टिया तहसील में 200 लोकेशन पर रेट बढ़ना प्रस्तावित है. 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइडलाइंस में जिले भर में लगभग 33 लोकेशन ऐसी हैं, जहां 100 प्रतिशत रेट बढ़ना तय किया गया है. बीते 17 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति ने नई गाइडलाइन रेट का प्रस्ताव बनाकर दावे आपत्ति आमंत्रित की हैं. इसमें पूरे उज्जैन जिले मे 17.18 प्रतिशत रेट बढ़ने की सुझाव रिपोर्ट शासन को दी गई है.
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महाकाल नगरी में निवेश का अच्छा मौका
प्रॉपर्टी के बढ़ते रेट को लेकर प्रॉपर्टी विशेषज्ञ पीयूष व्यास का कहना है "महाकाल की नगरी में निवेश का ये अच्छा मौका है. आने वाले समय में और उछाल आएगा. उज्जैन मेट्रोपोलिटन सिटी में शामिल हो गया है, महाकाल लोक के बाद ये उछाल आया है. हर साल 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है. आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि 5000 स्क्वायर फीट से रेट शुरू हो रहे हैं, जो इससे ऊपर 35000 तक हैं. 5000 से नीचे के भाव में अब प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल है."