उज्जैन में सड़क बनाने में मनमानी, कमिश्नर ने निर्माण एजेंसी पर ठोकी 5 लाख की पेनाल्टी
उज्जैन सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर सख्ती. कमिश्नर आशीष सिंह अब रोज सुबह करेंगे मौके का निरीक्षण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 4:37 PM IST
उज्जैन : उज्जैन सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर करोड़ों की लागत से सड़क, ब्रिज, भवन के निर्माण कार्य हो रहे हैं. सभी कामों को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्माण एजेंसियों को समय दिया गया है. बावजूद कई निर्माण कार्य में एजेंसियां लापरवाही बरत रही हैं. अब ऐसी एजेंसियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है.
सिंहस्थ निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण
उज्जैन सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं कमिश्नर आशीष सिंह ने निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान देवास रोड 4 लेन में परिवर्तित करने का काम करने वाली निर्माण एजेंसी पर गाज गिरी. इस एजेंसी पर कमिश्नर ने 5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है. कमिश्नर आशीष सिंह ने सख्ती दिखाते हुए समय पर सड़क चौड़ीकरण करने का आदेश दिया. कमिश्नर आशीष सिंह ने कहा कि "अब वह रोजाना सुबह औचक निरीक्षण पर निकलेंगे."
कई गड़बड़ियां मिलने पर लगाई पेनाल्टी
कमिश्नर एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया "देवास रोड स्थित गांव दताना मताना से उज्जैन शहर के पाइप फैक्ट्री चौराहा तक सड़क का चौड़ीकरण कर फोरलेन में परिवर्तित किया जाना है. मार्ग का निरीक्षण किया तो काम की गति धीमी होने, मजदूरों की कमी और निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर एजेंसी बिंदल कांट्रेक्टर एंड डेवलपर्स पर 5 लाख की पेनल्टी लगाई है."
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सभी निर्माण कार्य समयसीमा में करने के आदेश
कमिश्नर आशीष सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री गणेश पटेल को पेनाल्टी राशि वसूलने का आदेश दिया है. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहे सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए. साथ ही निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान रखने और सारे काम समय के अंदर करने की हिदायत दी है.
देवास रोड स्थित गांव दताना मताना से शहर के पाइप फैक्ट्री चौराहे तक कुल 8.8 किलोमीटर तक का फोरलेन मार्ग सिंहस्थ महापर्व 2028 के पूर्व बनाया जाना है. इस योजना में डामरीकरण, नाले व डिवाइडर निर्माण, सर्विस रोड है, जिसकी लागत 38.56 करोड़ के लगभग है.