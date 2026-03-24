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उज्जैन में सड़क बनाने में मनमानी, कमिश्नर ने निर्माण एजेंसी पर ठोकी 5 लाख की पेनाल्टी

उज्जैन कमिश्नर ने निर्माण एजेंसी पर ठोकी 5 लाख की पेनाल्टी ( ETV BHARAT )