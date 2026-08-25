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उज्जैन में गजब इंजीनियरिंग! सिंहस्थ मेला क्षेत्र को जोड़ने वाला ब्रिज रोड से भटका, खेत में उतरा

उज्जैन : भीड़भाड़ और बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान ट्रैफिक सुचारु रखने के लिए उज्जैन में फ्लाईओवर का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है. यहां ब्रिज कंस्ट्रक्शन के दौरान एक नायाब किस्म की चूक सामने आई. सड़क से ब्रिज निकाल कर लैंडिंग एक खेत में कराई गई. ब्रिज से सीधे खेत में उतरने का शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अधिकारियों ने भी नहीं. लिहाजा सबके माथे पर बल पड़ना लाजिम है. इंदौर से आने वाले वाहनों को सीधे मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए यह पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा जिसमें बायपास और ब्रिज में निर्माण एजेंसी की लापरवाही दर्शाता है. सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में इंफ्रास्ट्र्क्चर मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहे निर्माण कार्य मॉनीटरिंग कमिश्नर आशीष सिंह कर रहे हैं.

रोड से ब्रिज का एलाइनमेंट करना भूले इंजीनियर

इंदौर रोड से सिंहस्थ क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक निजी शॉपिंग मॉल के सामने महावीर बाग मार्ग एमआर 21 तक सड़क बनाई जा रही है. इसकी लागत 23.26 करोड़ है. शिप्रा नदी पर पुल निर्माणाधीन है, इसकी लागत 13.38 करोड़ रुपये है. इस रोड और ब्रिज का एलाइनमेंट आपस में मेल ही नहीं खा रहा. ETV भारत ने मौके जाकर देखा तो पाया कि पुल इस सड़क से जुड़ने के बजाय खेत की दिशा में उतर रहा है. गड़बड़ी सामने आने के बाद अब सेतु विभाग सड़क की दिशा बदलने के लिए किसानों से अतिरिक्त जमीन लेने की तैयारी में है.

सिंहस्थ मेला क्षेत्र को जोड़ने वाला ब्रिज रोड से भटका (ETV BHARAT)

सड़क और ब्रिज का काम काफी आगे बढ़ा

इस प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण का जिम्मा नगर निगम और पुल निर्माण का काम सेतु विभाग के पास है. यहां सड़क का अर्थवर्क और पुल के पिलर तैयार हो चुके हैं. निर्माण आगे बढ़ने के बाद दोनों के अलाइनमेंट में करीब 30 डिग्री का अंतर सामने आया. जनकारों ने सवाल उठाया कि जब दोनों काम एक ही यातायात मार्ग का हिस्सा हैं तो निर्माण शुरू करने से पहले संयुक्त सर्वे और अलाइनमेंट का मिलान क्यों नहीं किया गया? पुल को सीधे सिंकदरी और डाबरीखेड़ी गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर मिलना था.