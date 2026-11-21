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उज्जैन में रेलवे की जमीन खाली कराने अलसुबह गरजे बुलडोजर, जब लोग नींद से जागे मैदान साफ

रेलवे ने अपनी जमीन पर बने धार्मिक स्थल हटाए ( ETV BHARAT )

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में रोड चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकान हटाए जा रहे हैं. इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है. शनिवार तड़के रेलवे की जमीन पर बने मकान और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की साइड में कई जेसीबी मशीन उतारी गईं. सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया. खास बात ये है कि ये कार्रवाई तड़के की गई. जब लोग नींद की आगोश में थे.

रेलवे ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटवाया