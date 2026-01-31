ETV Bharat / state

उज्जैन में 50 फीट ऊपर सरियों के बीच फंसे मजदूर की मौत, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के कर रहा था काम

उज्जैन सिंहस्थ को लेकर हो रहे ब्रिज निर्माण में लापरवाही का आरोप, बिना सुरक्षा के काम कर रहा मजदूर सरिया के नीचे दबा, हुई मौत.

UJJAIN WORKER CRUSHED IRON RODS
50 फीट ऊपर सरियों के बीच फंसा मजदूर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
उज्जैन: सिंहस्थ 2028 को लेकर धर्म नगरी उज्जैन में जगह-जगह पर सड़क, ब्रिज, भवन सहित अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं. निर्माण कार्य के दौरान थाना नीलगंगा अंतर्गत शांति पैलेस चौराहे पर एक बड़ा हादसा हो गया. जिसमें ब्रिज निर्माण के दौरान सरियों के बीच फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई. जिसके बाद अब ब्रिज निर्माण कंपनी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है.

सरिया के नीचे दबने से हुई मजदूर की मौत

मौके पर साथी मजदूर बिषुण गंझू ने मृतक के बारे में जानकारी देते हुए बताया "मृतक मजदूर का नाम अशोक है, जो कि झारखंड का रहने वाला है. हमें ठेकेदार नाजिम अंसारी और उनके भाई तौफीक अंसारी दशहरा पर्व के दौरान से 15 मजदूरों की टीम झारखंड से लाए थे. तब से ही काम मे जुटे हुए हैं."

सरिया के नीचे दबने से हुई मजदूर की मौत (ETV Bharat)

मजदूर अशोक दोपहर 12:30 बजे करीब हाइड्रा से सरियों की जाली बैठाने के लिए निर्माणाधीन ब्रीज पर करीब 50 फीट ऊपर चढ़ा हुआ था, उसी दौरान अचानक लोहे के क्विंटलो सरियों के बीच अशोक दब गया. जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद बड़ी मशक्कत से सरिया काटकर मजदूर को निकाला गया.

पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा शव

नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने कहा, "सूचना मिलते ही मजदूर को अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल जांच जारी है." वहीं, मौके पर ही पहुंचे एडीएम पवन बारिया ने बताया कि "मजदूर की मौत हो गई है, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. एमपीआरडीसी के माध्यम से इंदौर से उज्जैन 6 लेन बन रही है, उसी में उज्जैन शांति पैलेस चौराहा पर ब्रिज बन रहा है. उसमें मजदूर की काम के दौरान मौत हुई है."

उन्होंने कहा कि "लेबर अधिकारी और एजेंसी के जिम्मेदारों से बात कर रहे है. मजदूर के परिवार को उचित मुआवजा दिलाएंगे और लापरवाही पर कार्रवाई करेंगे. सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे, जिसकी जांच कर निर्माण एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे."

