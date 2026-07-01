सिंहस्थ 2028 के लिए हाईटेक सुरक्षा कवच, आग लगने पर सबसे पहले पहुंचेगा रोबोट
2028 के उज्जैन सिंहस्थ में रोबोट करेगा आग पर नियंत्रण, ड्रोन पूरे क्षेत्र पर रखेगा नजर, संकरे रास्तों में भी पहुंचेगी फायर टीम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 6:31 PM IST
उज्जैन: केवल धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि अब भविष्य की आपदा प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करने वाला शहर बनने की भी दिशा में उज्जैन आगे बढ़ रहा है. हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या, शहर की काशी, वृंदावन की तरह संकरी गलियां, घाट क्षेत्र और भीड़भाड़ वाले इलाकों को देखते हुए नगर निगम ने एक निजी कंपनी के माध्यम से एक ऐसा आधुनिक फायर सिस्टम तैयार करवाया है, जो आने वाले समय में देश के अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है.
इस फ्यूचर फायर सिस्टम में इंसानी क्षमता के साथ अत्याधुनिक तकनीक को जोड़ा गया है. जहां आग लगने जैसी आपात स्थिति में ड्रोन आसमान से निगरानी करेंगे, रोबोट जोखिम वाले क्षेत्रों में जाकर कार्रवाई करेंगे और एआई आधारित कंट्रोल सिस्टम पूरी स्थिति का विश्लेषण कर कमांड कंट्रोल रूम को त्वरित निर्णय लेने में मदद करेगा.
सिंहस्थ-2028 के लिए तैयार होगा हाईटेक सुरक्षा कवच
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया, "उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है. करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित मौजूदगी को देखते हुए पारंपरिक अग्निशमन व्यवस्था को टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की जरूरत महसूस की गई है. इसी दिशा में नगर निगम फ्यूचर की ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिसमें भीड़ के बीच भी कम समय में राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सकेगा. साथ ही सामान्य दिनों में भी इसका उपयोग विशेष कर संकरी गलियों में किया जा सकेगा."
छोटे रास्तों में भी पहुंचेगी फायर टीम
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने अधिक जानकारी देते हुए कहा, "संकरी गलियों, घाट मार्गों और भीड़ वाले क्षेत्रों के लिए ऑल टेरेन व्हीकल और क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल को अत्याधुनिक कम्प्रेस्ड एयर फोम सिस्टम से लैस किया जाएगा. इन वाहनों की खासियत कम समय में घटनास्थल तक पहुंचना, संकरी जगहों में काम करना आग को फैलने से रोकना रहेगी."
खतरों वाली जगह पर फायर फाइटिंग रोबोट करेगा काम
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया, "बीते दिनों शहर के दशहरा मैदान में हमने इसका लाइव डेमो देखा. जहां, भविष्य की इस व्यवस्था में अग्निशमन रोबोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. खतरनाक स्थानों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों या ऐसी जगहों पर जहां मानव जीवन को जोखिम हो सकता है, वहां रोबोट पहुंचकर राहत कार्य कर सकेंगे. दूर से ऑपरेशन की सुविधा होगी, उच्च तापमान और जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने की क्षमता रहेगी, ड्रोन आसमान से निगरानी करने वाली आंखों की तरह काम करेगा."
यूएवी (ड्रोन) आधारित निगरानी प्रणाली पूरे क्षेत्र पर नजर रखेगी
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यह भी बताया, "ड्रोन की भूमिका खासकर रियल टाइम मॉनिटरिंग, थर्मल कैमरा से गर्मी और आग की पहचान करना, भीड़ की स्थिति का आकलन करना, आग फैलने से पहले चेतावनी देना, राहत कार्यों की सही दिशा तय करना होगी. यह व्यवस्था खासकर सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएगी."
अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस आधुनिक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एआई आधारित कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था होगी. जिसमें अलग-अलग सोर्स से जानकारी जुटाना, घटना की गंभीरता का आकलन करना, फायर टीम को कम ट्रैफिक दबाव वाला तेज रास्ता बताना होगा. भविष्य में आग बुझाने की प्रक्रिया केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्मार्ट प्रिडिक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित होगी.
मोबाइल और प्री-फैब्रिकेटेड कंट्रोल सिस्टम
सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों में जरूरत के अनुसार मोबाइल कंट्रोल सेंटर तैयार किए जा सकेंगे. इन्हें कम समय में स्थापित, स्थानांतरित और विस्तार दिया जा सकेगा. अलग-अलग क्षेत्रों में तुरंत कमांड सेंटर, आपातकालीन स्थिति में बेहतर समन्वय, प्रशासन, फायर और राहत टीमों के बीच कांटेक्ट संभव हो पाएगा.
- सिंहस्थ 2028 के लिए होमगार्ड की होगी भर्ती, 25000 से अधिक जवान और वॉलेंटियर्स रहेंगे तैनात
- उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, जमीन पर उतरेंगे रिटायर्ड IAS-IPS के अनुभव
उज्जैन मॉडल क्यों बन सकता है देश के लिए उदाहरण?
विशेषज्ञों के अनुसार पुरानी बसावट, संकरी गलियां और लगातार बढ़ती भीड़ आज देश के कई ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों के सामने चुनौती है. उज्जैन का यह मॉडल इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. यह केवल फायर सिस्टम नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट मॉडल है, जिसमें तकनीक, मानव संसाधन और तेज निर्णय क्षमता को एक साथ जोड़ा गया है. ये भविष्य की तस्वीर दिखाता है.