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उज्जैन में हाईटेक ड्रोन तैनात, 8 किलोमीटर दायरे में रखेगा हरेक पर नजर, देखें लाइव डेमो

अधिकारियों ने ड्रोन की तकनीकी क्षमता, रेंज, कैमरा गुणवत्ता और आपदा प्रबंधन में इसके उपयोग के बारे में जानकारी ली. इस दौरान अलग-अलग तकनीक के ड्रोन को उड़ाकर शिप्रा नदी के तट, घाटों, प्रमुख मार्गों, आसपास की गलियों और मेला क्षेत्र की गतिविधियों का लाइव सर्विलांस देखा गया. ड्रोन कैमरों से प्राप्त तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से यह बताया गया कि किस प्रकार भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकती है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकती है.

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 महापर्व में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए प्रशासन आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगा. सिंहस्थ की सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक करने के उद्देश्य से शिप्रा नदी के तट स्थित राणोजी की छत्री पर अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का लाइव डेमो किया गया. इस डेमो में चेन्नई, दिल्ली और गुरुग्राम की विशेषज्ञ कंपनियों ने ऐसे हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन किया, जो लगभग 8 किलोमीटर के दायरे तक प्रभावी निगरानी करने में सक्षम हैं.

महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया, " 2028 में सिंहस्थ का महाकुंभ आयोजित होना है और इस दौरान करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है. इस दौरान भीड़ प्रबंधन नई तकनीक और इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से होना है, जिसमें ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाएगा. इसके लिए कई प्रकार के ड्रोन कैमरों का प्रदर्शन देखा गया. इसमें एक कैथोड ड्रोन का प्रदर्शन हुआ, जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन तेजी से होता है. कुछ ड्रोन ऐसे भी उड़ाए गए, जो तेज गति से 8 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकते हैं. इस तरह के ड्रोन को कहीं भी अचानक मूव करना हो, तो किया जा सकता है."

8 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकते हैं आधुनिक ड्रोन (ETV Bharat)

प्रदर्शन के दौरान 6-7 ड्रोन की वर्क टेस्टिंग की गई, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों में बने ड्रोन के तकनीकी का प्रदर्शन किया गया. रौशन कुमार ने बताया, " कुछ ड्रोन पीए सिस्टम के साथ अनाउंसमेंट के लिए उपयोग किए जा सकते हैं. कुछ ड्रोन आपातकालिन स्थिति के लिए उपयोग किए जा सकते है. ड्रोन का प्रदर्शन देखने के बाद यह तय करेंगे कि कितने प्रकार के ड्रोन भीड़ प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाएंगे."

अधिकारियों ने ली हाईटेक ड्रोन की उपयोगिता की जानकारी (ETV Bharat)

भीड़ प्रबंधन में उपयोगी होंगे ड्रोन

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "आने वाले सिंहस्थ महापर्व और सावन मास की सवारी को देखते हुए अलग-अलग कंपनियों के ड्रोन सिस्टम का डेमो देखा गया है. ड्रोन प्रदर्शन के दौरान उनकी उड़ान क्षमता, कैमरे की क्षमताओं का आंकलन किया गया. कुछ ड्रोन में पीए सिस्टम भी लगे हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर है. अभी कैथोड और नॉन कैथोड ड्रोन देखे हैं. कई ड्रोन में अलग-अलग तकनीक शामिल है. ड्रोन के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा, सुविधा में उपयोग किया जा सकता है."