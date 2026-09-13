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नदी-तालाब नहीं पौधे की जड़ों में विसर्जित होंगे बप्पा, 72 साल के श्याम की 12 साल पुरानी मुहिम

गोबर से बनी 6-7 इंच की गणेश प्रतिमाएं अपने खर्चे पर बांट रहे श्याम माहेश्वरी, पूजा के बाद पौधे के पास रखने की अपील, प्रतिमा नहीं एक विचार घर ले जाइए. उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

UJJAIN SHYAM COW DUNG GANESH IDOL
नदी-तालाब नहीं पौधे की जड़ों में विसर्जित होंगे बप्पा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 3:54 PM IST

5 Min Read
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उज्जैन: एक हाथ में 6-7 इंच की गणेश प्रतिमा और सामने नदी नहीं बल्कि एक पौधा. 72 वर्षीय श्याम माहेश्वरी पिछले 12 साल से गणेश उत्सव की इसी तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उनका संदेश सीधा है गणेशजी की आस्था भी रहे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे. पेशे से हैंडलूम व्यापारी और जैविक खेती से जुड़े श्याम माहेश्वरी गोबर से निर्मित इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं लोगों को अपने खर्चे पर निशुल्क बांटते हैं. 12 साल पहले 100 प्रतिमाओं से शुरू हुआ, यह सिलसिला अब करीब 1000 परिवारों तक पहुंच चुका है.

उनके लिए यह सिर्फ गणेश प्रतिमा बांटने का अभियान नहीं है. वे चाहते हैं की पूजा के बाद प्रतिमा नदी या तालाब में जाने की बजाय प्रकृति में वापस लौटे और परिवार के साथ एक पौधा भी बढ़े.

GANESH UTSAV 2026
लोगों को मुफ्त बांटते गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

12 साल पहले मिली 100 प्रतिमाओं ने बदल दी सोच

इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 12 साल पहले हुई थी. श्याम माहेश्वरी बताते हैं कि "उनके प्रेरणा स्रोत पंडित श्याम नारायण व्यास ने उन्हें गोबर से बनी 100 इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं निशुल्क दी थी. उस समय प्रतिमा की कीमत करीब 5 रुपए थी. उन 100 प्रतिमाओं के साथ मिला विचार श्याम के मन में रह गया. उन्होंने तय किया कि अगर गणेश उत्सव प्रकृति को बिना नुकसान पहुचाएं मनाया जा सकता है, तो इसकी शुरुआत अपने आसपास के लोगों से क्यों न की जाए. 100 के बाद यह संख्या 200, 300, 500 और अब 1000 परिवार तक पहुंच गई है. एक छोटी सी पहल धीरे-धीरे अभियान का रूप लेती चली गई."

अब 20 रुपए की प्रतिमा, लेकिन संदेश की कीमत अनमोल

इस साल 2026 में करीब 1000 इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बांटने के लिए श्याम माहेश्वरी ने लगभग 20000 रुपए अपने स्तर पर खर्च किए हैं. करीब 20 रुपए की लागत वाली प्रत्येक प्रतिमा 6 से 7 इंच की है और गोबर से निर्मित है. सभी प्रतिमाएं लगभग एक ही आकार की है. सभी प्रतिमाओं को श्याम निशुल्क बांटते हैं और जिन्हें भी बांटते हैं उन्हें अपने मोहल्ले परिजनों को इस तरह का संदेश देने व जागरूकता फैलाने का संदेश देने का आग्रह करते हैं. उनकी सोच है कि एक परिवार तक प्रतिमा पहुंचेगी तो उसके साथ विचार भी पहुंचेगा. वहीं परिवार आगे किसी दूसरे परिवार को प्रेरित करेगा. यानी प्रतिमा मुफ्त है, लेकिन उसके साथ मिलने वाला पर्यावरण का संदेश अमूल्य है.

GANESHA IDOLS NO IMMERSING
घर-घर से लेकर थाने तक बप्पा (ETV Bharat)

विसर्जन के दौरान क्या करें? यही इस अभियान का असली संदेश

श्याम माहेश्वरी चाहते हैं कि लोग इको-फ्रेंडली प्रतिमा घर लाने के बाद उसकी पूजा पूरी श्रद्धा से करें, लेकिन विसर्जन के समय परंपरा के साथ प्रकृति का भी ध्यान रखें. उनकी अपील है की प्रतिमा को नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों में डालने के बजाय गमले, बगीचे या पेड़-पौधों के पास मिट्टी में रखा जाए और पानी दिया जाए. श्याम माहेश्वरी अब साल 2027 से गोबर से निर्मित प्रतिमाओं में तुलसी के बीज मिक्स करने की योजना बना रहे हैं. जिससे जहां भी यह विसर्जित होगी तो एक पौधा उगेगा.

पानी के संपर्क में आने के बाद 30 मिनट में गोबर से बनी प्रतिमा घुलने लगती है. इस तरह विसर्जन के बाद प्रतिमा प्रकृति में वापस मिल सकती है. परिवार के लोग बच्चों को इस मुहिम में जोड़ सकते हैं.

1 साल पर्यावरण की जिम्मेदारी में बदल जाएगा उत्सव

गणेश प्रतिमा लेने आए विट्ठल नागर ने कहा "श्याम माहेश्वरी से मैंने प्रतिमा ली. मेरे मन के भाव हैं कि एक गणेश प्रतिमा, एक पौधा और एक साल की जिम्मेदारी. इस अभियान को अगर घर-घर की आदत बनाया जाए तो उसकी तस्वीर और बड़ी हो सकती है. हर परिवार गणेश प्रतिमा के साथ एक पौधा अपनाए. पूजा के बाद प्रतिमा को प्रकृति में लौटाए. फिर पूरे साल उस पौधे की देखभाल करे. बच्चे उसकी ऊंचाई नापे, तस्वीर लें और देखें कि एक गणेश उत्सव के बाद लगाया गया पौधा अगले गणेश उत्सव तक कितना बड़ा हुआ है.

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6 से 7 इंच के गोबर से बनी गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

इससे उत्सव केवल 10 दिन का नहीं रहेगा. उत्सव 1 साल की पर्यावरण जिम्मेदारी में बदल जाएगा और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार कर अभियान क्रांति का रूप लेगा."

श्याम मॉडल को हर शहर में अपनाया जा सकता है

प्रतिमा लेने शहर के महाकाल वाणिज्य निवासी महिला आरती खरे पहुंची तो उन्होंने कहा "स्थानीय स्तर पर कई लोग इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं. गौशालाओं से गोबर उपलब्ध हो जाता है. कारीगर-कुम्हार इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार कर सकते है. सामाजिक संस्थाएं परिवार तक प्रतिमा पहुंचा सकती है. स्कूल कॉलेज बच्चों को पौधे की जिम्मेदारी दे सकते हैं. परिवार हर साल एक पौधे को अपनाएगा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार होगा. हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार इसमें इन्वेस्ट भी हो सकता है."

GANESH CHATURTHI 2026
गणेश प्रतिमा बांटने के साथ अनोखा संदेश (ETV Bharat)

1000 परिवार से लाखों तक पहुंच सकता है संदेश

श्याम माहेश्वरी का अभियान किसी बड़े संस्थागत नेटवर्क से शुरू नहीं हुआ. एक व्यक्ति ने अपने स्तर शुरुआत की और उसे 12 सालों तक जारी रखा. आज उनके पास करीब 1000 परिवारों का कारवां है.

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