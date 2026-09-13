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नदी-तालाब नहीं पौधे की जड़ों में विसर्जित होंगे बप्पा, 72 साल के श्याम की 12 साल पुरानी मुहिम

नदी-तालाब नहीं पौधे की जड़ों में विसर्जित होंगे बप्पा ( ETV Bharat )