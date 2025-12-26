कितना भी बचो ढूंढकर मारेंगे! श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष को विदेश से मिली धमकी
श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत मोहन भारती को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली. उज्जैन पुलिस एक्टिव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 6:11 PM IST
उज्जैन : श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत मोहन भारती को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर मिली धमकी में लिखा है "एक महीने में तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगे." धमकी मिलने के बाद महंत मोहन भारती ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर जानकारी दी. महंत ने उज्जैन के थाना तराना पुलिस को जांच एवं कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है.
महाशिवरात्रि का कार्यक्रम रद्द करने की धमकी
धमकी में लिखा है "महंत एक वर्ग विशेष के खिलाफ बोलते हैं." इसके अलावा महाशिवरात्रि पर्व के कार्यक्रम को कैंसिल करने की धमकी दी गई है. इस मामले में उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है "जिस नंबर से धमकी मिली है, उसकी जांच की जा रही है." मामले के अनुसार महंत को धमकी 24 दिसंबर की शाम 04 बजे करीब +821057626586 से मिली. व्हाट्सअप पर लिखा है "मोहन भारती तुम कितने बड़े बाबा हो हिन्दुओ के. तुम जब से जूना अखाड़े के अध्यक्ष बने हो एक वर्ग विशेष के लिये बहुत उल्टा सीधा बोलते हो. हमें पता है तुम आरएसएस, बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिट्ठू हो."
एक माह के अंदर जान से मारने की धमकी
धमकी भरे मैसेज में ये भी लिखा है "तुम जब से उज्जैन क्षेत्र में आये हो, बहुत बोलते हो. हमारी बिरादरी के बारे में बोलकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है. एक महीने के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है. तुम जहां भी रहोगे, हम तुम्हे ढूंढकर मौत के घाट उतार देंगे. देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है आरएसएस, बीजेपी. ढूंढकर हम मारेंगे, तुम जितना बच सकते हो, बच लो. तुम्हारी जिंदगी का अब अंत आ चुका है. तुमने बहुत बोल लिया. अब तुम्हारी बोलती बंद करके ही रहेंगे."
इससे पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां
धमकी में कहा गया है "तुम यह जो शिवरात्रि का प्रोग्राम तराना में हिंदू एकता दिखाने के लिए कर रहे हो, इसको कैंसिल कर दो वरना यह प्रोग्राम देखने लायक नहीं बचोगे. उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी तुम जाकर बहुत बोलते हो, बहुत बड़े बाबा बनते हो. अपनी बहुत हेकड़ी दिखाते हो. रामपुर भी जाना छोड़ दो तो अच्छा रहेगा."
महंत मोहन भारती ने बताया "मैं उज्जैन के तराना में तिलभांडेश्वर मंदिर मठ का महंत हूं. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का सदस्य हूं और पंचदशनाम जूना अखाड़ा का अध्यक्ष. यह कोई पहली बार मुझे धमकी नहीं मिली है. इससे पहले मंदिर के ही दानपेटी में एक चिट्ठी मिली थी महीने भर पहले. उससे पहले साउथ कोरिया से धमकी भरा कॉल था.