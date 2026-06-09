साड़ी-ब्लाउज, नथ और चूड़ियां पहन दर्शन करने महाकाल मंदिर पहुंचा युवक तो श्रद्धालु चौंके
श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक युवक विशेष रूपरंग में पहुंचा. बिल्कुल फिल्म पुष्पा की तर्ज पर. वीआईपी ट्रीटमेंट पर सुपरवाइजर पर गिरी गाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:19 AM IST
उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक युवक अपने अनोखे पहनावे चर्चित ‘पुष्पा’ स्टाइल में दर्शन करने पहुंचा. युवक ने साड़ी-ब्लाउज, पैरों में पायजेब, गले में नींबू की माला, कानों में टॉप्स, नाक में नथ और हाथों में चूड़ियां पहन रखी थीं. मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध होने के बावजूद युवक ने परिसर में वीडियो बनाए. मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी उसके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए.
मंदिर परिसर में कैसे हुई वीडियोग्राफी
सुरक्षा कर्मियों ने युवक को दर्शन के दौरान विशेष प्रोटोकॉल दिया. इस मामले से मंदिर की व्यवस्थाओं और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे. महाकाल मंदिर में वीडियो और फोटोग्राफी को लेकर विवाद लगातार सामने आते रहे हैं. महाकाल मंदिर प्रशासन द्वारा परिसर में फोटो और वीडियो बनाने पर स्पष्ट रोक लगाई गई है. जब युवक ‘पुष्पा’ के किरदार जैसी वेशभूषा पहनकर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा तो मानसरोवर गेट पर तैनात कई सुरक्षाकर्मियों ने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं.
वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए
मंदिर का एक कर्मचारी उसे विशेष श्रद्धालु की तरह मंदिर के अंदर गणेश मंडपम तक लेकर गया. इस दौरान युवक ने मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों के वीडियो भी रिकॉर्ड किए, जो बाद में सोशल मीडिया पर जारी हुए. इस घटना के बाद मंदिर में लागू नियमों और उनकी निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गये. पुष्पा स्टाइल की वेशभूषा में युवक को देखकर मंदिर परिसर में श्रद्धालु चौंक गए. सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसी तरह की वेशभूषा में बनाए गए कई अन्य वीडियो भी पोस्ट किए गए.
- जयपुर के भक्तों की अनूठी शक्ति, सवा तीन टन मोगरे से महाकाल लोक से भगा रहे जेठ की गर्मी
- महाकाल के दरबार में 18 घंटे का नॉनस्टॉप नृत्य आराधना, भगवान शिव को प्रसन्न करने जुटे नन्हे कलाकार
घटना फरवरी की, सुपरवाइजर को हटाया
जिन कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी मंदिर में मोबाइल के उपयोग पर रोक लगाने तथा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की है, वही लोग युवक के साथ वीडियो और फोटो बनवाते दिखाई दिए. इस मामले में महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "वीडियो 5 फरवरी का है. हमने मंदिर के सुपरवाइजर को हटा दिया था. इस तरह से किसी को प्रवेश देना और इस तरह से फोटोग्राफी करना मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन है."