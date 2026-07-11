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और धनाड्य हुए महाकाल, मंदिर समिति ने दिया पाई-पाई का हिसाब, ये है कुल नेटवर्थ, आय-व्यय

श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के धनाड्य मंदिरों में शामिल. 472 करोड़ की एफडी तो बेशकीमती जमीन और सोना-चांदी भी.

MAHAKALESHWAR TEMPLE NETWORTH
श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के धनाड्य मंदिरों में शामिल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 5:10 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन : मंदिरों में दान और संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर उठे विवादों के बीच श्री महाकालेश्वर प्रबंधन समिति ने पूरा ब्यौरा पेश किया है. श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के पास करोड़ों रुपये की एफडी, बहुमूल्य भूमि, सोना-चांदी सहित अन्य संपत्तियां हैं. श्रद्धालुओं से प्राप्त नगद दान और ऑनलाइन दान का ब्यौरा मंदिर समिति जारी करती है. वर्तमान में महाकाल मंदिर समिति के पास करीब 472 करोड़ रुपये की एफडी और लगभग 90 एकड़ बेशकीमती भूमि है.

सामान्य दिनों में डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु रोज आते हैं

साल 2022 में महाकाल लोक शुरू होने के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है. पहले जहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते थे, वहीं अब सामान्य दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर डेढ़ लाख से दो लाख तक पहुंच गया है. त्योहारों पर आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच जाता है. भक्तों की बढ़ती संख्या का देखते हुए महाकाल मंदिर की दान, लड्डू प्रसादी से आय भी बढ़ी है.

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उज्जैन का श्री महाकाल लोक (Etv Bharat)

मंदिर समिति के पास 472 करोड़ की एफडी

महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया "मंदिर समिति की लगभग 472 करोड़ रुपये की एफडी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में है. इसके अलावा श्रद्धालुओं से प्राप्त नगद दान के करीब 16 करोड़ रुपये की राशि भी अलग से बैंक खातों में सुरक्षित है. बीते वर्षों में मंदिर समिति का वार्षिक व्यय भी लगातार बढ़ा है. अब यह करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. मंदिर को होने वाली आय से श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा मंदिर परिसर में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों पर किया जा रहा है."

साल 2025-26 में पिछले 6 वर्षो से अधिक दान

महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार "वित्तीय वर्ष 2025-26 (1अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति को 142 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आय हुई. इसमें दान से 78 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है. यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 27 करोड़ रुपये अधिक है. दानपेटियों से करीब 62 करोड़ रुपये, नगद दान काउंटर से 5.50 करोड़ रुपये, मनीऑर्डर के माध्यम से 1.23 लाख रुपये, ऑनलाइन दान से 3.60 करोड़ रुपये, अन्नक्षेत्र के लिए 3.38 करोड़ रुपये तथा गुप्त दान के रूप में 4.65 करोड़ रुपये प्राप्त हुए."

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महाकाल मंदिर में दान के रुपयों की गिनती (Etv Bharat)

2 हेक्टेयर से 47 हेक्टेयर हुआ मंदिर परिसर

श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले महाकाल मंदिर का क्षेत्रफल 2.82 हेक्टेयर था, जो विस्तार के बाद बढ़कर 47 हेक्टेयर हो गया है. वर्तमान में मंदिर समिति के कुल 306 कर्मचारी कार्यरत हैं. इन कर्मचारियों के वेतन के अलावा मंदिर की सुरक्षा, साफ-सफाई, रखरखाव, निर्माण कार्य, पर्व-त्योहारों की व्यवस्थाएं, धर्मशाला, अन्नक्षेत्र, महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्थान, गोशाला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सालभर में करीब 135 करोड़ रुपए बड़ी राशि खर्च होती है.

पिछले साल 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे

मंदिर समिति के पास वर्तमान में स्थाई 306 कर्मचारी कर्मचारी हैं. इनके वेतन-भत्तों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, रखरखाव, विकास एवं निर्माण कार्य, पर्व-उत्सवों की तैयारियां, धर्मशालाओं का संचालन, अन्नक्षेत्र, महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्थान, गोशाला और धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों पर समिति सालाना लगभग 135 करोड़ रुपये व्यय करती है. महाकाल लोक के शुभारंभ के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ. वर्ष 2025 के दौरान करीब 6 करोड़ श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे.

भक्तों ने साल 2025 में सोना-चांदी खूब दान किया

मंदिर समिति के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में श्रद्धालुओं ने 592.36 किलोग्राम चांदी और 1.48 किलोग्राम सोना भी दान स्वरूप अर्पित किया. वर्ष 2024 की तुलना में चांदी का दान लगभग 193 किलोग्राम अधिक रहा, जबकि सोने के दान में मामूली कमी दर्ज की गई. पिछले वर्ष 1.5 किलोग्राम से अधिक सोना प्राप्त हुआ था. इसके अलावा लड्डू प्रसादी की बिक्री से मंदिर समिति को 65 करोड़ रुपये की आय हुई. महाकाल लोक के निर्माण से पहले मंदिर का मासिक संचालन व्यय करीब 2.5 करोड़ रुपये था, लेकिन परिसर के विस्तार और सुविधाओं में वृद्धि के बाद यह खर्च बढ़कर अब 11 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिमाह पहुंच गया है.

Last Updated : July 11, 2026 at 5:10 PM IST

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